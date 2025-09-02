聽新聞
中職／龍隊力擒桃猿曾聖安打跑守都有功 艾璞樂相隔51天奪勝
味全龍隊洋投艾璞樂今天繳出6局失2分優質先發，隊友在6局上逆轉戰局，終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，他拿下本季第5勝，更是相隔51天的勝投，前一勝已是7月13日。猿隊輸球、龍隊贏球後，兩軍下半季戰績都是18勝18敗1和，並列第三。
龍隊首局郭天信打向左外野，左外野手陳晨威演出撲接，裁判認為這球有先落地，儘管重播畫面顯示有可能是直接進手套，但猿隊未提出挑戰，郭天信靠二壘打一棒站上得點圈，接下來兩棒滾地球推進換回1分。
猿隊1局下就靠兩次四壞保送開啟攻勢，張閔勛兩出局後敲二壘打追平，第2局林立得點圈安打也帶有1分打點。猿隊2：1領先維持到6局上失守，魔神樂面對該局前3棒曾聖安、郭天信、李凱威都被敲出安打先遭到扳平，龍隊攻勢未歇，一出局後陳子豪再以安打送回超前分。
雙方先發洋投都有優質先發，魔神樂以6局被敲6安打、失3分收工，艾璞樂則是6局被敲3安打、失2分，靠隊友及時逆轉，取得勝投資格。
莊昕諺把關7局上，曾聖安保送加盜壘站上二壘，郭天信的安打再添分數，李凱威、吉力吉撈．鞏冠也都敲安追加1分，龍隊擴大為5：2領先。
曾聖安此役在龍隊第6局逆轉戰局、第7局擴大優勢的攻勢中都扮演發動機，分別在敲安、保送上壘後盜壘成功，達到本季第10盜，更在7局下猿隊攻占二、三壘時，面對林智平擊出的飛球演出美技飛撲接殺，讓猿隊的攻勢嘎然而止，在打擊、跑壘、守備上都幫助球隊取勝。
