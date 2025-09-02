中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

揮別地獄8月，富邦悍將隊進入9月後的第一場比賽還是以輸球收場，今天以0：2不敵中信兄弟隊，8連敗改寫本季聯盟最長連敗紀錄，且今年其他5隊都不曾超過5連敗，悍將卻獨自4度6連敗以上。

悍將由李東洺先發，控球不穩，只投3.1局用球數已達88球，被敲5安打、5保送，先是首局岳政華二壘打開路，王威晨補上安打讓他掉分，李東洺3局下連續保送3棒，再被曾頌恩敲安丟掉分數，第4局留下滿壘局面退場，廖任磊成功「拆彈」，沒讓落後局面繼續膨脹。

廖任磊續投第5局，雖被曾頌恩敲安、保送岳東華，仍讓該局成功度過危機，最終中繼1.2局無失分演出好投。

兄弟先發投手鄭浩均投5局僅用63球，被敲3安打、無失分，將2：0領先交到牛棚手中，王凱程、李振昌、江忠城、吳俊偉都完成1局無失分，讓悍將全場分數掛蛋。

兄弟贏球但有驚心畫面，主戰捕手高宇杰第6局敲安卻在踩一壘時右腳拐了一下，比賽為此暫停約5分鐘，他在經過處理後續留場上，最終完成整場賽事。