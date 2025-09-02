中職／韋宏亮中繼1.2局無失分 奪二軍生涯首勝

中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮今天二軍中繼登板，投1.2局無失分，最快球速149公里，雄鷹隊終場以3比2擊敗中信兄弟，韋宏亮拿下生涯二軍首勝。

19歲投手韋宏亮8月底開始在二軍出賽，8月28日首場登板，先發投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，今天再度於二軍登板。

雄鷹二軍今天與兄弟二軍交手，5局打完兩隊2比2戰成平手，雄鷹隊6局下換上韋宏亮中繼登板，四壞保送首名打者徐紹予，依序讓打者敲出中外野方向飛球、二壘方向滾地球出局，再被胡孟智敲出安打、攻占得點圈，韋宏亮及時回穩，讓楊祥禾敲出右外野方向飛球出局、沒有失分。

雄鷹隊7局上2人出局後，靠著黃秉揚、藍寅倫、董秉軒接連安打超前比數；韋宏亮7局下續投，依序讓打者敲出中外野方向飛球出局、三振劉貴元後退場。

韋宏亮今天總計用30球投1.2局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速149公里，球隊搶勝、韋宏亮是勝投。

韋宏亮有被註冊入雄鷹隊本季60人名單中，先前雄鷹隊投手統籌教練橫田久則曾表示，會讓韋宏亮加入球隊後隨隊一軍，就是抱持著本季有機會讓韋宏亮一軍亮相的期待。