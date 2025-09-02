中職／韋宏亮中繼1.2局無失分 奪二軍生涯首勝
中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮今天二軍中繼登板，投1.2局無失分，最快球速149公里，雄鷹隊終場以3比2擊敗中信兄弟，韋宏亮拿下生涯二軍首勝。
19歲投手韋宏亮8月底開始在二軍出賽，8月28日首場登板，先發投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，今天再度於二軍登板。
雄鷹二軍今天與兄弟二軍交手，5局打完兩隊2比2戰成平手，雄鷹隊6局下換上韋宏亮中繼登板，四壞保送首名打者徐紹予，依序讓打者敲出中外野方向飛球、二壘方向滾地球出局，再被胡孟智敲出安打、攻占得點圈，韋宏亮及時回穩，讓楊祥禾敲出右外野方向飛球出局、沒有失分。
雄鷹隊7局上2人出局後，靠著黃秉揚、藍寅倫、董秉軒接連安打超前比數；韋宏亮7局下續投，依序讓打者敲出中外野方向飛球出局、三振劉貴元後退場。
韋宏亮今天總計用30球投1.2局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速149公里，球隊搶勝、韋宏亮是勝投。
韋宏亮有被註冊入雄鷹隊本季60人名單中，先前雄鷹隊投手統籌教練橫田久則曾表示，會讓韋宏亮加入球隊後隨隊一軍，就是抱持著本季有機會讓韋宏亮一軍亮相的期待。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言