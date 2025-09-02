快訊

中央社／ 台北2日電
中職台鋼雄鷹隊投手韋宏亮。中央社(資料照)
中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮今天二軍中繼登板，投1.2局無失分，最快球速149公里，雄鷹隊終場以3比2擊敗中信兄弟，韋宏亮拿下生涯二軍首勝。

19歲投手韋宏亮8月底開始在二軍出賽，8月28日首場登板，先發投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，今天再度於二軍登板。

雄鷹二軍今天與兄弟二軍交手，5局打完兩隊2比2戰成平手，雄鷹隊6局下換上韋宏亮中繼登板，四壞保送首名打者徐紹予，依序讓打者敲出中外野方向飛球、二壘方向滾地球出局，再被胡孟智敲出安打、攻占得點圈，韋宏亮及時回穩，讓楊祥禾敲出右外野方向飛球出局、沒有失分。

雄鷹隊7局上2人出局後，靠著黃秉揚、藍寅倫、董秉軒接連安打超前比數；韋宏亮7局下續投，依序讓打者敲出中外野方向飛球出局、三振劉貴元後退場。

韋宏亮今天總計用30球投1.2局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速149公里，球隊搶勝、韋宏亮是勝投。

韋宏亮有被註冊入雄鷹隊本季60人名單中，先前雄鷹隊投手統籌教練橫田久則曾表示，會讓韋宏亮加入球隊後隨隊一軍，就是抱持著本季有機會讓韋宏亮一軍亮相的期待。

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

揮別地獄8月，富邦悍將隊進入9月後的第一場比賽還是以輸球收場，今天以0：2不敵中信兄弟隊，8連敗改寫本季聯盟最長連敗紀錄...

中職／龍隊力擒桃猿曾聖安打跑守都有功 艾璞樂相隔51天奪勝

味全龍隊洋投艾璞樂今天繳出6局失2分優質先發，隊友在6局上逆轉戰局，終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，他拿下本季第5勝，更是相...

中職／桃猿9329人進場再度沒破萬 「攻蛋」8場尚未滿10萬人

樂天桃猿隊再度前進台北大巨蛋擔任主場球隊，今天迎戰味全龍隊，在平日票房開出9329人，為今年大巨蛋第4場不到萬人的比賽，...

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝...

中職／韋宏亮中繼1.2局無失分 奪二軍生涯首勝

中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮今天二軍中繼登板，投1.2局無失分，最快球速149公里，雄鷹隊終場以3比2擊敗中信兄...

PLG／富邦勇士選喬納森補中鋒缺 領航猿戰力完整放棄選秀

PLG選秀會今天晚間落幕，在17名待選球員中僅有4人獲選，其中第二順位的台南台鋼獵鷹與第三順位的台北富邦勇士分別選入旅外...

