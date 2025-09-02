圖輯／中職魔神樂對決艾璞樂 5局結束樂天2：1領先味全

樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋主場出戰來訪的味全龍隊，樂天桃猿派出魔神樂先發對上味全龍隊的艾璞樂。

樂天桃猿隊先發投手魔神樂目前投完5局失1分，味全龍隊先發投艾璞樂目前投完5局失2分。1局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球送回三壘跑者郭天信；1局下樂天桃猿隊張閔勛擊出1分打點二壘安打；2局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。5局結束樂天桃猿隊暫時以2：1領先味全龍隊。 1局下樂天桃猿隊張閔勛擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 2局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影 味全龍隊先發投艾璞樂。記者季相儒／攝影 樂天桃猿隊先發投手魔神樂。記者季相儒／攝影