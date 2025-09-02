日職／孫易磊二軍先發勝飆速151公里 對決陽岱鋼沒被敲安

快訊

中央社／ 台北2日電
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。悍創運動經紀提供(資料照)
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發出賽，投6局無失分、最快球速151公里，拿下勝投；與Oisix新潟天鵝之皇隊陽岱鋼對決，3打數僅讓陽岱鋼靠著失誤上壘。

20歲台灣投手孫易磊8月11日一軍初先發吞敗，隔天被下放二軍，8月23日二軍登板吞敗投，今天再度於二軍登板，先發對Oisix新潟天鵝之皇隊。

孫易磊1局上面對4名打者，僅讓陽岱鋼靠著失誤上壘，2局上單局投出2次四壞保送，但沒讓對手延續攻勢，3局上投出3上3下，包括讓陽岱鋼敲出一壘方向滾地球出局。

孫易磊4局上1人出局後被高山俊敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出三壘方向飛球、三振抓到出局數，5局上也是因為隊友守備失誤讓對手上壘，但穩守不失分，包括讓陽岱鋼敲出左外野方向飛球出局。

孫易磊6局上1人出局後被大川陽大敲出安打，接著依序讓打者敲出左外野方向、右外野方向飛球出局，完成投球任務。

孫易磊今天總計用97球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以7比1搶勝，孫易磊拿下二軍本季第3勝，賽後防禦率2.01。

陽岱鋼今天前3打數都是對上孫易磊，僅靠著失誤上壘，7局上則是選到四壞保送，賽後打擊率2成。

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝...

中職／李多慧自曝2個月沒回韓 開箱台灣新家稱在韓月租要20萬

味全龍韓籍啦啦隊李多慧最近在台灣租新房，她在個人頻道釋出開箱影片，提到台灣與韓國兩地租屋制度的差異。 李多慧指出，如果要在韓國租到類似房子，月租要20萬台幣，且押金高，多數採全租制。台灣租屋大部

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發出賽，投6局無失分、最快球速151公里，拿下勝投；與Oisix新潟天鵝之皇...

中職／徐若熙3日回一軍先發每局觀察狀況 曹祐齊下二軍

中職味全龍隊投手徐若熙因為左大腿被蟲咬、引起蜂窩性組織炎，休息約2週，明天將回到先發輪值，將視每局狀況決定是否續投。龍隊...

中職／林智勝先發出賽 葉總：引退賽3戰都看得到他

中職味全龍隊43歲野手林智勝將於5日至7日舉行引退系列賽，被問起出賽安排，總教練葉君璋笑說：「3天都會讓球迷看到他」。龍...

中職／從打擊沒期待感到有歡呼聲 林政華享受被肯定感覺

中職樂天桃猿隊野手林政華受手腕傷勢影響，「想要的身體跟不上」，嘗試找新的發力方法；今年成長多，從過去打擊可能讓人沒期待感...

