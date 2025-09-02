日職／孫易磊二軍先發勝飆速151公里 對決陽岱鋼沒被敲安
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發出賽，投6局無失分、最快球速151公里，拿下勝投；與Oisix新潟天鵝之皇隊陽岱鋼對決，3打數僅讓陽岱鋼靠著失誤上壘。
20歲台灣投手孫易磊8月11日一軍初先發吞敗，隔天被下放二軍，8月23日二軍登板吞敗投，今天再度於二軍登板，先發對Oisix新潟天鵝之皇隊。
孫易磊1局上面對4名打者，僅讓陽岱鋼靠著失誤上壘，2局上單局投出2次四壞保送，但沒讓對手延續攻勢，3局上投出3上3下，包括讓陽岱鋼敲出一壘方向滾地球出局。
孫易磊4局上1人出局後被高山俊敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出三壘方向飛球、三振抓到出局數，5局上也是因為隊友守備失誤讓對手上壘，但穩守不失分，包括讓陽岱鋼敲出左外野方向飛球出局。
孫易磊6局上1人出局後被大川陽大敲出安打，接著依序讓打者敲出左外野方向、右外野方向飛球出局，完成投球任務。
孫易磊今天總計用97球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，球隊終場以7比1搶勝，孫易磊拿下二軍本季第3勝，賽後防禦率2.01。
陽岱鋼今天前3打數都是對上孫易磊，僅靠著失誤上壘，7局上則是選到四壞保送，賽後打擊率2成。
