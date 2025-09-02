中職／徐若熙3日回一軍先發每局觀察狀況 曹祐齊下二軍
中職味全龍隊投手徐若熙因為左大腿被蟲咬、引起蜂窩性組織炎，休息約2週，明天將回到先發輪值，將視每局狀況決定是否續投。龍隊今天賽前球員異動，投手曹祐齊下二軍。
龍隊投手徐若熙先前左大腿被蟲咬到，引起蜂窩性組織炎，有進行清創小手術，跳過輪值、休息約2週後，明天將回一軍先發，將在台北大巨蛋先發出賽對樂天桃猿隊。
龍隊總教練葉君璋近期賽前練習，都會在場上跟徐若熙傳接球、確認狀況，葉君璋賽前受訪表示，還是有持續確認徐若熙傷口狀況，至於明天先發是否有局數或者球數設定，會觀察每一局的投球狀況，才會決定是否讓他續投。
徐若熙目前為止本季一軍15場先發出賽，總計投89局失掉24分（19分責失分），戰績4勝6敗，防禦率1.92。
龍隊本土投手曹祐齊8月31日先發出賽對中信兄弟，投3.2局失掉6分（5分責失分）、承擔敗投；總教練葉君璋表示，曹祐齊有點受到守備影響，至於今天下二軍是本來就規劃好的調度。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言