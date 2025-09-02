中職／徐若熙3日回一軍先發每局觀察狀況 曹祐齊下二軍

中職味全龍隊投手徐若熙因為左大腿被蟲咬、引起蜂窩性組織炎，休息約2週，明天將回到先發輪值，將視每局狀況決定是否續投。龍隊今天賽前球員異動，投手曹祐齊下二軍。

龍隊投手徐若熙先前左大腿被蟲咬到，引起蜂窩性組織炎，有進行清創小手術，跳過輪值、休息約2週後，明天將回一軍先發，將在台北大巨蛋先發出賽對樂天桃猿隊。

龍隊總教練葉君璋近期賽前練習，都會在場上跟徐若熙傳接球、確認狀況，葉君璋賽前受訪表示，還是有持續確認徐若熙傷口狀況，至於明天先發是否有局數或者球數設定，會觀察每一局的投球狀況，才會決定是否讓他續投。

徐若熙目前為止本季一軍15場先發出賽，總計投89局失掉24分（19分責失分），戰績4勝6敗，防禦率1.92。

龍隊本土投手曹祐齊8月31日先發出賽對中信兄弟，投3.2局失掉6分（5分責失分）、承擔敗投；總教練葉君璋表示，曹祐齊有點受到守備影響，至於今天下二軍是本來就規劃好的調度。