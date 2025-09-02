中職／林智勝先發出賽 葉總：引退賽3戰都看得到他

中職味全龍隊43歲野手林智勝將於5日至7日舉行引退系列賽，被問起出賽安排，總教練葉君璋笑說：「3天都會讓球迷看到他」。龍隊今天與樂天桃猿隊比賽，林智勝先發打5棒。

林智勝今年球季結束將引退，球團在5日至7日在台北大巨蛋替林智勝舉行引退系列賽，今天龍隊公告，3場比賽預售近9萬張票。

葉君璋賽前受訪表示，引退系列賽出賽安排還是要看戰況、考量各方面狀況，開玩笑說：「不太可能3場都讓林智勝先發，這樣他就不用退休了」，出賽安排會再討論一下，但會讓球迷3場比賽都看得到林智勝。

林智勝前一場出賽為8月31日對中信兄弟，9局下代打上場敲出安打，帶起龍隊一波得分攻勢，單場1打數敲1安有1得分；龍隊今天作客台北大巨蛋與樂天桃猿隊交手，林智勝先發扛5棒、指定打擊。