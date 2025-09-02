快訊

中職／從打擊沒期待感到有歡呼聲 林政華享受被肯定感覺

中央社／ 台北2日電
樂天桃猿打者林政華。報系資料照
中職樂天桃猿隊野手林政華受手腕傷勢影響，「想要的身體跟不上」，嘗試找新的發力方法；今年成長多，從過去打擊可能讓人沒期待感，到上場聽到歡呼聲，「有被肯定的感覺。」

林政華今年球季打出成績，獲得穩定一軍出賽機會，賽前本季總計81場出賽，共250打數敲出69支安打，包括8發全壘打，打擊率2成76，差3場出賽就可以達標年度獎項票選資格。

林政華8月中守備時手腕受傷，但沒休息太久又回到場上，他今天賽前受訪表示，手腕傷勢多少有影響，手腕跟不上腦袋的想法，不是因為低潮、也不是沒有策略想法，已經做好設定、節奏也對了，「但就是差一點，這是讓我最痛苦的地方。」

他表示，目前還是正常的出賽、練習，也有持續治療、恢復，雖然沒有太大的變動，但透過實戰和練習，希望找出更舒服、更可以用力的姿勢打擊，主要是發力的不同，相信很多學長、隊友身上也都會有傷勢，還是要找到方法面對每場比賽。

今年有機會首度符合外野年度獎項票選資格，林政華表示這是肯定，但沒有想太多，希望每場比賽做出最大的貢獻，「我本來就不是打個人成績，團隊最重要。」

林政華笑說，今年讓大家最感到意外的應該是打擊，過去自己上場打擊，可能會讓人覺得是「讓1棒、沒有期待感」，但今年上場打擊，會聽到球迷有歡呼聲，「我很享受，有被肯定的感覺」；從上半季尾聲也明顯感受到，對方有特別研究針對弱點，沒有這麼多好打的球可以攻擊，但也享受與投手鬥智的感覺。

林政華自認不是天分高的球員，能夠打出成績，不是一蹴而得，感謝教練團給了很多協助，也感謝自己做了很多努力，「失敗很多次才能一點一滴的累積成長。」

