中職／廖健富遇傷勢有課題需克服 無法先發差在跑壘強度

中職樂天桃猿隊野手廖健富腿部傷勢影響，直到8月底再回一軍，近兩場代打出賽，目前還沒辦法先發，主要差在跑壘強度還沒有拉起來，「受傷後如何回到場上」成為重要的課題。

廖健富今年5月底跑壘時大腿拉傷，在復原測試時又拉到一次，直到8月29日才回到一軍，近2場出賽都是代打上場，2個打數沒有安打，桃猿隊總教練古久保健二賽前受訪表示，廖健富目前的角色就是代打，還沒辦法先發。

廖健富表示，現在主要差在跑壘的強度還沒有拉起，尤其是跑壘瞬間加速，在上一軍前的最後一場二軍出賽有開轟，擊球的感覺不錯，跟投手的對決過程，都有在節奏內，目前的角色是代打，上場需要馬上進入節奏，也要想辦法透過訓練維持調整。

今年球季因為傷勢困擾，廖健富表示，剛開始有點太過著急，傷勢還沒有完全好又拉到，如果再遇到一次，今年球季可能就泡湯了。

廖健富也提到，需要克服的地方很多，遇到傷勢急也不是、慢也不是，還是要按部就班，真的要讓傷勢痊癒、身體強度到了，回到場上才可以正常發揮，帶傷上場仍有一定的風險。