快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李多慧自曝2個月沒回韓 開箱台灣新家稱在韓月租要20萬

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。截圖自李多慧IG
李多慧。截圖自李多慧IG

味全龍韓籍啦啦隊李多慧最近在台灣租新房，她在個人頻道釋出開箱影片，提到台灣與韓國兩地租屋制度的差異。

李多慧指出，如果要在韓國租到類似房子，月租要20萬台幣，且押金高，多數採全租制。台灣租屋大部分是月租制，押金只需月租的兩倍，這點讓她感到驚訝。

李多慧也自曝已經2個月沒回韓國，因此打算退租韓國的家，租到今年底就好，計畫直接住台灣，當被問到是否歸化，她也笑問，「媽媽爸爸我可以嗎？」

影片中，李多慧分享自己的新沙發、從韓國帶回來的電視、智慧家電系統、按摩椅，還有各種用途的房間。網友們紛紛表示，「希望多慧就留在台灣吧，年輕人加油，把多慧追回家，當台灣媳婦」、「多慧把好多家中重要的家電統統搬過來台灣了，看來是真的要在這邊定居了」、「多慧再賺個幾年把房子買下來當起家厝吧」。

李多慧

相關新聞

經典賽／中華隊赴日情蒐 重點觀察宋家豪

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，展開赴日拜訪選手行程，效力日本職棒樂天金鷲隊的投手宋家豪近期傷癒復出重返一軍，也是重點觀察...

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝...

中職／李多慧自曝2個月沒回韓 開箱台灣新家稱在韓月租要20萬

味全龍韓籍啦啦隊李多慧最近在台灣租新房，她在個人頻道釋出開箱影片，提到台灣與韓國兩地租屋制度的差異。 李多慧指出，如果要在韓國租到類似房子，月租要20萬台幣，且押金高，多數採全租制。台灣租屋大部

中職／悍將推新商品「球員版晴天娃娃」網錯愕：水鬼邦要來了

富邦悍將隊今天推出新商品「球員版晴天娃娃扭蛋」，因為目前正逢農曆7月，商品曝光後立刻引發球迷熱烈討論。 悍將官方社群平台分享商品資訊，共有26名球員，抽一次150元，預計本月5日於新莊棒球場商品

中職／企業響應！林智勝引退賽周末登場 3戰售近9萬張

味全龍隊林智勝引退系列賽將從9月5日在台北大巨蛋展開，球團表示，三天賽事預售票近9萬張球迷購票，更獲得眾多企業熱情響應，...

U18世界盃／中華隊練習賽帕蘇拉維持手感 盼把握每個打席

U18世界盃棒球賽中華隊陣中帕蘇拉．塔基斯利尼安練習賽維持好手感，被設定將「二刀」出賽，擔任中華隊開路先鋒，投球方面有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。