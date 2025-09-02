聽新聞
中職／李多慧自曝2個月沒回韓 開箱台灣新家稱在韓月租要20萬
味全龍韓籍啦啦隊李多慧最近在台灣租新房，她在個人頻道釋出開箱影片，提到台灣與韓國兩地租屋制度的差異。
李多慧指出，如果要在韓國租到類似房子，月租要20萬台幣，且押金高，多數採全租制。台灣租屋大部分是月租制，押金只需月租的兩倍，這點讓她感到驚訝。
李多慧也自曝已經2個月沒回韓國，因此打算退租韓國的家，租到今年底就好，計畫直接住台灣，當被問到是否歸化，她也笑問，「媽媽爸爸我可以嗎？」
影片中，李多慧分享自己的新沙發、從韓國帶回來的電視、智慧家電系統、按摩椅，還有各種用途的房間。網友們紛紛表示，「希望多慧就留在台灣吧，年輕人加油，把多慧追回家，當台灣媳婦」、「多慧把好多家中重要的家電統統搬過來台灣了，看來是真的要在這邊定居了」、「多慧再賺個幾年把房子買下來當起家厝吧」。
