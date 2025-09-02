中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝的存在是安定感，讓學弟們「站在巨人的肩膀上看得更遠。」

中職味全龍隊老將林智勝將引退，多年隊友郭嚴文表示，兩人相識在2008年國家隊，在Lamigo桃猿隊時期同隊約5年，之後林智勝轉隊，但郭嚴文提到，就算林智勝轉隊、感覺仍像是隊友，偶爾球場碰面，一句話就能帶給他鼓勵，之後又在味全龍重聚。

郭嚴文回憶，2008年打奧運8搶3資格賽，報到第一天要傳接球，陣中都是學長，只有他和林哲瑄最菜，雖然看到林智勝，但不知道該怎麼開口，打過招呼後、相處起來就很輕鬆，「智勝學長很難讓人覺得不好靠近」，學長們都很照顧後輩，林智勝就像哥哥，會帶著他一起出去吃飯，覺得自己很幸運。

被問起兩人的相處有沒有特別的回憶，郭嚴文想起，林智勝生涯有段時間因為嚴重傷勢無法出賽，當時他戴著繡有『Ake』字樣的林智勝護腕上場比賽，「感覺很有安定感，很像跟著學長一起出賽。」

林智勝傷勢恢復、開始可以練球後，偶爾也會打電玩，當時林智勝用郭嚴文的名字創了實況野球的角色，某天在電玩中得到MVP，還特別傳給郭嚴文看，這張照片讓他留存超過10年，「我不曉得學長怎麼想，但這張照片對我來說很重要，是無形的鼓勵。」

郭嚴文表示，林智勝的存在帶給學弟們、隊友們安定感，無論在場上哪個位置，甚至連坐在休息區都有力量，讓大家覺得，即便遇到再大的困難、都有林智勝在，「跟學長同隊、同期、曾一起比賽的我們，都蠻幸運的，很多重要的時刻、很多壓力，都是他要扛，也都做得讓大家沒話說。」

林智勝幫後輩開闢出一條路，學弟們在他的身後，做任何事情感覺都能事半功倍，郭嚴文形容：「站在巨人的肩膀上看事情，就是這種感覺。」