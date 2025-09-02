快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

中央社／ 台北2日電
味全龍隊林智勝（左）與郭嚴文（右）。報系資料照
味全龍隊林智勝（左）與郭嚴文（右）。報系資料照

郭嚴文林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝的存在是安定感，讓學弟們「站在巨人的肩膀上看得更遠。」

中職味全龍隊老將林智勝將引退，多年隊友郭嚴文表示，兩人相識在2008年國家隊，在Lamigo桃猿隊時期同隊約5年，之後林智勝轉隊，但郭嚴文提到，就算林智勝轉隊、感覺仍像是隊友，偶爾球場碰面，一句話就能帶給他鼓勵，之後又在味全龍重聚。

郭嚴文回憶，2008年打奧運8搶3資格賽，報到第一天要傳接球，陣中都是學長，只有他和林哲瑄最菜，雖然看到林智勝，但不知道該怎麼開口，打過招呼後、相處起來就很輕鬆，「智勝學長很難讓人覺得不好靠近」，學長們都很照顧後輩，林智勝就像哥哥，會帶著他一起出去吃飯，覺得自己很幸運。

被問起兩人的相處有沒有特別的回憶，郭嚴文想起，林智勝生涯有段時間因為嚴重傷勢無法出賽，當時他戴著繡有『Ake』字樣的林智勝護腕上場比賽，「感覺很有安定感，很像跟著學長一起出賽。」

林智勝傷勢恢復、開始可以練球後，偶爾也會打電玩，當時林智勝用郭嚴文的名字創了實況野球的角色，某天在電玩中得到MVP，還特別傳給郭嚴文看，這張照片讓他留存超過10年，「我不曉得學長怎麼想，但這張照片對我來說很重要，是無形的鼓勵。」

郭嚴文表示，林智勝的存在帶給學弟們、隊友們安定感，無論在場上哪個位置，甚至連坐在休息區都有力量，讓大家覺得，即便遇到再大的困難、都有林智勝在，「跟學長同隊、同期、曾一起比賽的我們，都蠻幸運的，很多重要的時刻、很多壓力，都是他要扛，也都做得讓大家沒話說。」

林智勝幫後輩開闢出一條路，學弟們在他的身後，做任何事情感覺都能事半功倍，郭嚴文形容：「站在巨人的肩膀上看事情，就是這種感覺。」

巨人 林智勝 郭嚴文

延伸閱讀

中職／企業響應！林智勝引退賽周末登場 3戰售近9萬張

中職／林智勝將引退 曾豪駒感佩遇挫折展現意志力及自律

中職／向林智勝致意 王威晨：學長是重要、不一樣的存在

中職／林智勝引退賽最終日 任賢齊領唱「再出發」

相關新聞

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝...

經典賽／中華隊赴日情蒐 重點觀察宋家豪

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，展開赴日拜訪選手行程，效力日本職棒樂天金鷲隊的投手宋家豪近期傷癒復出重返一軍，也是重點觀察...

中職／悍將推新商品「球員版晴天娃娃」網錯愕：水鬼邦要來了

富邦悍將隊今天推出新商品「球員版晴天娃娃扭蛋」，因為目前正逢農曆7月，商品曝光後立刻引發球迷熱烈討論。 悍將官方社群平台分享商品資訊，共有26名球員，抽一次150元，預計本月5日於新莊棒球場商品

中職／企業響應！林智勝引退賽周末登場 3戰售近9萬張

味全龍隊林智勝引退系列賽將從9月5日在台北大巨蛋展開，球團表示，三天賽事預售票近9萬張球迷購票，更獲得眾多企業熱情響應，...

U18世界盃／中華隊練習賽帕蘇拉維持手感 盼把握每個打席

U18世界盃棒球賽中華隊陣中帕蘇拉．塔基斯利尼安練習賽維持好手感，被設定將「二刀」出賽，擔任中華隊開路先鋒，投球方面有不...

棒球／批球員看平板、挑戰不回休息室 鈴木一朗：女高中生不會這樣

現年51歲的日本傳奇球星鈴木一朗上周與女子高中棒球選拔隊交手，上演9局14K完投完封勝，連5年完封女子高中生，最快球速135公里。他賽後受訪時提到對現今職業棒球的不滿。 一朗直言現今棒球越來越難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。