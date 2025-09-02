聽新聞
中職／悍將推新商品「球員版晴天娃娃」網錯愕：水鬼邦要來了
富邦悍將隊今天推出新商品「球員版晴天娃娃扭蛋」，因為目前正逢農曆7月，商品曝光後立刻引發球迷熱烈討論。
悍將官方社群平台分享商品資訊，共有26名球員，抽一次150元，預計本月5日於新莊棒球場商品旗艦店開放販售。
不過商品外型引發球迷負面的聯想，因為球員大頭照下方搭配白色下擺，加上吊繩，看起來像鬼，而目前又正值農曆7月鬼月。
網友們紛紛表示，「看起來好像上吊」、「這是全體領繩的意思？」、「超不吉利」、「嚴厲斥責」、「水鬼邦開抓（意旨戰績不佳球隊打贏強隊）」。
