中職／企業響應！林智勝引退賽周末登場 3戰售近9萬張
味全龍隊林智勝引退系列賽將從9月5日在台北大巨蛋展開，球團表示，三天賽事預售票近9萬張球迷購票，更獲得眾多企業熱情響應，紛紛號召員工、客戶與合作夥伴進場，透過提早下班福利及公益應援串連，展現對全壘打王的致敬。
新光人壽長期支持國內棒球發展，今年連續三天冠名贊助「林智勝引退系列賽」活動，除了邀請球迷們一同向生涯超過300轟的全壘打王「大師兄」致上最高的敬意，引退系列賽新光人壽號召千名客戶與同仁參與，以實際行動支持棒壇傳奇的重要時刻。
為響應林智勝勇於追夢、不曾放棄的精神，全球智慧安防領導品牌晶睿通訊及環球七福廣告於引退賽第一天安排員工提早下班，鼓勵員工攜家帶眷進場觀賽，共同見證全壘打王的致勝一擊。眾多企業單位，也紛紛鼓勵同仁入場，展現對林智勝「堅持求勝、永不放棄」精神的支持。
林智勝職棒生涯長達22年，累計超過1700場出賽、304支全壘打，是中職史上全壘打最多的傳奇球星，不僅在國際賽場上屢屢為中華隊扛下重擔，也帶給球迷無數激情與感動。三場賽事皆由味全龍對戰台鋼雄鷹，分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，並邀請金曲歌王蕭敬騰、天后張惠妹及亞洲天王任賢齊致敬獻唱，讓全場在每一曲音樂響起時，都能感受到棒球熱血與歲月情感交融的震撼，共同為林智勝寫下最終樂章。
同時，味全龍正在舉行｢智勝時刻留言牆｣的線上活動，點選活動網址(https://reurl.cc/0WWEno)，留下你心中最難忘的「智勝時刻」，就有機會抽中林智勝親簽商品。另外，味全龍線上商城滿額抽活動，9月1日到7日限時7天，商城現貨品項單筆消費滿1000元，即有機會獲得林智勝相關紀念商品，更有機會抽到林智勝引退紀念搖頭公仔。
