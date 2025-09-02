棒球／批球員看平板、挑戰不回休息室 鈴木一朗：女高中生不會這樣

現年51歲的日本傳奇球星鈴木一朗上周與女子高中棒球選拔隊交手，上演9局14K完投完封勝，連5年完封女子高中生，最快球速135公里。他賽後受訪時提到對現今職業棒球的不滿。

一朗直言現今棒球越來越難感受到人與人之間的溫度，他發現板凳區很多選手不專注在比賽，而是盯平板電腦找資料，「我不想看到選手不是在看比賽，而是看著平板。棒球迷真正希望的是球員能投入場上，而不是盯著螢幕。」

此外，一朗也批評球員等待電視輔助判決的態度，「既然裁判已經喊出局，那就應該先回休息區。現在大家都不走，在我看來，這完全不是對棒球的尊重。裁判既然喊出局，就先退場，等重播確認後再從休息區出來不就好了？」

一朗也以此讚賞女高中選手的態度，「她們絕對不會做出那種事，因為她們很尊重裁判。其實去年比賽我就說過了，她們對任何事都抱持敬意。她們真心覺得能打棒球很幸福，光是上場比賽就感到快樂，這種態度是成人球員應該學習的榜樣。」