聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／批球員看平板、挑戰不回休息室 鈴木一朗：女高中生不會這樣
現年51歲的日本傳奇球星鈴木一朗上周與女子高中棒球選拔隊交手，上演9局14K完投完封勝，連5年完封女子高中生，最快球速135公里。他賽後受訪時提到對現今職業棒球的不滿。
一朗直言現今棒球越來越難感受到人與人之間的溫度，他發現板凳區很多選手不專注在比賽，而是盯平板電腦找資料，「我不想看到選手不是在看比賽，而是看著平板。棒球迷真正希望的是球員能投入場上，而不是盯著螢幕。」
此外，一朗也批評球員等待電視輔助判決的態度，「既然裁判已經喊出局，那就應該先回休息區。現在大家都不走，在我看來，這完全不是對棒球的尊重。裁判既然喊出局，就先退場，等重播確認後再從休息區出來不就好了？」
一朗也以此讚賞女高中選手的態度，「她們絕對不會做出那種事，因為她們很尊重裁判。其實去年比賽我就說過了，她們對任何事都抱持敬意。她們真心覺得能打棒球很幸福，光是上場比賽就感到快樂，這種態度是成人球員應該學習的榜樣。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言