快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／批球員看平板、挑戰不回休息室 鈴木一朗：女高中生不會這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社

現年51歲的日本傳奇球星鈴木一朗上周與女子高中棒球選拔隊交手，上演9局14K完投完封勝，連5年完封女子高中生，最快球速135公里。他賽後受訪時提到對現今職業棒球的不滿。

一朗直言現今棒球越來越難感受到人與人之間的溫度，他發現板凳區很多選手不專注在比賽，而是盯平板電腦找資料，「我不想看到選手不是在看比賽，而是看著平板。棒球迷真正希望的是球員能投入場上，而不是盯著螢幕。」

此外，一朗也批評球員等待電視輔助判決的態度，「既然裁判已經喊出局，那就應該先回休息區。現在大家都不走，在我看來，這完全不是對棒球的尊重。裁判既然喊出局，就先退場，等重播確認後再從休息區出來不就好了？」

一朗也以此讚賞女高中選手的態度，「她們絕對不會做出那種事，因為她們很尊重裁判。其實去年比賽我就說過了，她們對任何事都抱持敬意。她們真心覺得能打棒球很幸福，光是上場比賽就感到快樂，這種態度是成人球員應該學習的榜樣。」

鈴木一朗

相關新聞

棒球／批球員看平板、挑戰不回休息室 鈴木一朗：女高中生不會這樣

現年51歲的日本傳奇球星鈴木一朗上周與女子高中棒球選拔隊交手，上演9局14K完投完封勝，連5年完封女子高中生，最快球速135公里。他賽後受訪時提到對現今職業棒球的不滿。 一朗直言現今棒球越來越難

經典賽／中華隊赴日情蒐 重點觀察宋家豪

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，展開赴日拜訪選手行程，效力日本職棒樂天金鷲隊的投手宋家豪近期傷癒復出重返一軍，也是重點觀察...

TPBL／Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵入隊

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders新成員名單正式出爐，陣容再升級，延攬前日職啦啦隊、AKB48 Team ...

U18世界盃／中華隊練習賽帕蘇拉維持手感 盼把握每個打席

U18世界盃棒球賽中華隊陣中帕蘇拉．塔基斯利尼安練習賽維持好手感，被設定將「二刀」出賽，擔任中華隊開路先鋒，投球方面有不...

中職／魔鷹奪中職8月打擊MVP 投手李博登首度獲選

中華職棒今天公布8月投打MVP由洋將包辦，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹8月敲出4轟、打擊率3成87，拿下打擊MVP；中信兄弟洋投李...

中職／悍將最後24戰有超難任務 勝率7成5才能逃過單季70敗

富邦悍將隊明天將作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟隊，展開2連戰首戰，力拚終止7連敗紀錄；對正處低潮的悍將來說，本季最後24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。