U18世界盃／中華隊練習賽帕蘇拉維持手感 盼把握每個打席

中央社／ 台北2日電
U18世界盃棒球賽台灣隊陣中成員帕蘇拉．塔基斯利尼安（圖）練習賽維持好手感，被設定將「二刀」出賽。 中央社
U18世界盃棒球賽中華隊陣中帕蘇拉．塔基斯利尼安練習賽維持好手感，被設定將「二刀」出賽，擔任中華隊開路先鋒，投球方面有不錯控球，首度入選青棒代表隊，盼把握每個打席。

帕蘇拉．塔基斯利尼安國中階段曾入選U15世界盃棒球賽中華代表隊，當時的名字為方紹齊，因為覺得原住民族母語名字很帥，今年3月改為母語姓名，「帕蘇拉」是名，被問起有沒有算過寫名字要花多少時間，他笑說有點久，可能要快1分鐘。

帕蘇拉．塔基斯利尼安從集訓藍白熱身賽時就維持好手感，留在正選名單成為活棋，設定為打線開路先鋒第1棒，守備位置可涵蓋外野、三壘及二壘，還能登板投球。

總教練廖宏淵接受中央社記者訪問時表示，打線中真正的快腿不算多，讓帕蘇拉．塔基斯利尼安擔任第1棒，就是希望他善用腳程，展現壘上破壞力、製造對方壓力，投球方面有不錯的控球，球也蠻會跑的。

中華隊提前赴日本沖繩備戰，安排4場練習賽，前3場打完，帕蘇拉．塔基斯利尼安維持手感，首戰單場4打數都敲出安打，昨天第3戰也有單場4打數2安表現，另外有後援登板投1局、讓打者3上3下、無失分。

帕蘇拉．塔基斯利尼安接受中央社記者訪問時表示，在母隊穀保家商時，就多打9棒或2棒， 屬於執行戰術比較多的球員，最有信心的部分是守備，也能有不錯的上壘率。

帕蘇拉．塔基斯利尼安表示，國中打U15時表現算普通，自評丟球表現比較好，此次首度入選青棒國家隊，希望打擊穩定性可以再提升，上場把握每個打席、把球打確實，完成教練團交代的任務。

棒球 穀保家商

