中華隊赴日情蒐 重點觀察宋家豪

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，展開赴日拜訪選手行程，效力日本職棒樂天金鷲隊的投手宋家豪近期傷癒復出重返一軍，也是重點觀察名單，總教練曾豪駒看了他的表現後也評價，沒有久未出賽的生疏感。

宋家豪在上屆經典賽就是中華隊成員，今年二月因為進行右膝外側半月板縫合手術，開季先躺傷兵名單，八月底復出，升上一軍後出賽兩場，包括前天在火腿隊主場舉辦「台灣日」的比賽，於延長十一局登板完成最後兩個出局數，取得救援成功。

中華職棒會長蔡其昌七月赴美拜訪選手後，接下來展開日本行程，他已與情蒐小組出發，另一位情蒐小組成員林威助也會在近日前往會合。

曾豪駒表示，前天是火腿台灣日，情蒐小組有去火腿主場，雖然效力火腿的古林睿煬和孫易磊都不在，但會長會與他們聯絡。前天團隊現場看到宋家豪的出賽，曾豪駒收到回報，「因為家豪前陣子受傷，最近剛復出，前一場整體看起來不錯，沒有因為太久沒出賽有陌生感。」他表示，宋家豪是積極觀察的對象之一，「有請會長表達我們想法，詢問他的意願，我們會希望選手如果想打這個盃賽，有強烈的意願，不是只是想來參加。」

至於古林睿煬六月初傷到側腹肌後，至今尚未重返賽場，曾豪駒表示，聯盟有在持續追蹤古林睿煬狀況，「現在已經開始在投球、實戰了，希望他可以儘早回到一軍貢獻戰力。」