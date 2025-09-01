中職／魔鷹奪中職8月打擊MVP 投手李博登首度獲選

快訊

中央社／ 台北1日電
中華職棒今天公布8月投打MVP由洋將包辦，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹8月敲出4轟、打擊率3成87，拿下打擊MVP；中信兄弟洋投李博登單月5場出賽拿下3勝，首次獲選中職單月投手MVP。

雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）8月總計18場出賽，共62打數敲出24支安打，包括4發全壘打，貢獻12分打點，打擊率3成87，獲選單月打擊MVP；目前本季仍以24轟、打擊率3成10，暫居聯盟全壘打王和打擊王。

中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt）8月總計5場先發出賽，總計投33局失掉8分責失分，投出20次三振，戰績3勝、沒有敗績，單月防禦率2.18，拿下中職生涯首座單月投手MVP。

