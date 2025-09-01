再拿世界冠軍！中山國小網球隊亞洲U12團體網錦標賽奪金

東園國小少棒隊在威廉波特錦標賽勇奪總冠軍，讓台灣暌違29年再奪金後，北市中山國小網球隊同學蔡承恩、謝兆鵬，及屏東潮昇國小的廖沛亞，也憑毅力、汗水與團隊默契，在亞洲U12團體網球錦標賽奪冠！

「榮耀時刻！ 身為台灣小將的學姐，忍不住要大聲喝采！」北市議員林珍羽今天也在臉書狂賀、恭喜台灣小將們在亞洲U12團體網球錦標賽奪冠。也釣出台北市兩位副市長李四川、林奕華在底下留言同讚「台灣之光，恭喜！」

同樣是中山國小畢業的林珍羽說，來自她母校中山國小網球隊的兩位學弟蔡承恩、謝兆鵬，加上屏東潮昇國小的廖沛亞同學，憑著毅力、汗水與團隊默契，把屬於台灣的金牌抱回來，看到學弟們在國際運動賽事上發光，真的感動的熱血沸騰！

林說，相信他們每天清晨、放學後的苦練，終於換來最閃亮的捷報。這背後，是教練團隊多年深耕，是父母無私支持，更是孩子們自己的決心與努力。希望大家關注東園少棒威廉波特奪冠時，也能同時看見有一群同樣代表台灣的小將們，在另一個國際賽場上默默努力拿下了耀眼成績 。「讓基層體育選手獲得更多關注與資源，讓努力的孩子們有更寬廣的舞台！」