再拿世界冠軍！中山國小網球隊亞洲U12團體網錦標賽奪金
東園國小少棒隊在威廉波特錦標賽勇奪總冠軍，讓台灣暌違29年再奪金後，北市中山國小網球隊同學蔡承恩、謝兆鵬，及屏東潮昇國小的廖沛亞，也憑毅力、汗水與團隊默契，在亞洲U12團體網球錦標賽奪冠！
「榮耀時刻！ 身為台灣小將的學姐，忍不住要大聲喝采！」北市議員林珍羽今天也在臉書狂賀、恭喜台灣小將們在亞洲U12團體網球錦標賽奪冠。也釣出台北市兩位副市長李四川、林奕華在底下留言同讚「台灣之光，恭喜！」
同樣是中山國小畢業的林珍羽說，來自她母校中山國小網球隊的兩位學弟蔡承恩、謝兆鵬，加上屏東潮昇國小的廖沛亞同學，憑著毅力、汗水與團隊默契，把屬於台灣的金牌抱回來，看到學弟們在國際運動賽事上發光，真的感動的熱血沸騰！
林說，相信他們每天清晨、放學後的苦練，終於換來最閃亮的捷報。這背後，是教練團隊多年深耕，是父母無私支持，更是孩子們自己的決心與努力。希望大家關注東園少棒威廉波特奪冠時，也能同時看見有一群同樣代表台灣的小將們，在另一個國際賽場上默默努力拿下了耀眼成績 。「讓基層體育選手獲得更多關注與資源，讓努力的孩子們有更寬廣的舞台！」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言