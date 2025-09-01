中職／悍將最後24戰有超難任務 勝率7成5才能逃過單季70敗

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

富邦悍將隊明天將作客台中洲際棒球場對戰中信兄弟隊，展開2連戰首戰，力拚終止7連敗紀錄；對正處低潮的悍將來說，本季最後24場比賽必須打出高水準，才有可能閃過富邦金控從2017年接手至今，單季最慘70敗紀錄。

悍將上半季21勝39敗排名墊底，下半季打完前36戰，又以12勝24敗落後，離排名第1的兄弟已有11場勝差，最近7連敗成了重傷害。

悍將從2017年起9個球季，只有2019年勝率超過5成，當時63勝2和55敗、勝率5成34，在4隊年度排名第1，最慘是2017、2022年都吞下70敗，其中2022年只有46勝4和70敗，不管勝場數、勝率3成97都是富邦金控接手後，單季最難看的紀錄。

悍將前年上、下半季和全年排名都是最後，今年又碰到相同命運，目前96場比賽只有33勝63敗、勝率3成44，最後24場比賽至要有18勝6敗（不計和局），也就是這段期間勝率必須達7成5以上，才能避免近9季第3次單季70敗，堪稱難度超高。

中職歷年只出現過8次單季70敗以上，悍將前身興農牛隊2012年38勝5和77敗，寫下史上最慘紀錄；悍將本季勝率只有3成44，若按這個進度，到季末可能吞下78、79敗，面臨改寫年度最多敗場的危機，全隊真的要繃緊神經才行。

悍將明天推出李東洺登板先發，本季戰績2勝6敗、防禦率4.48，兄弟則由鄭浩均應戰，目前4勝1敗、防禦率1.83。

