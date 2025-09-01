中職／林智勝將引退 曾豪駒感佩遇挫折展現意志力及自律

中職味全龍隊老將林智勝即將引退，同屆代訓球員曾豪駒有很深感觸，看林智勝從高中、業餘時期就是閃亮未來之星，過程遇挫折、重大傷勢成為養分，靠意志力與自律達到現有成就。

龍隊43歲野手林智勝將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行引退儀式，同批代訓選秀出身的曾豪駒談起對林智勝難忘的回憶，馬上點出林智勝2006年亞洲職棒大賽砲轟林昌勇，「那支全壘打很大支、是很難忘的經驗」，還有杜哈亞運的再見安打。

2026世界棒球經典賽台灣隊總教練曾豪駒（圖）1日在台北出席代言活動，分享合作過程與廣告拍攝幕後花絮。中央社

曾豪駒表示，林智勝生涯留下很多輝煌紀錄，每個都是代表作，場上場下回憶都有，之前當隊友時，放假會常常聚在一起烤肉等，回憶過往、感觸很深；到了一個年紀，大家都必須走上這條路，一路走來很辛苦，也祝福林智勝退休生活有新的開端，未來的路可以走得更順暢，可以專心做想做的事情。

曾豪駒提到，林智勝從高中、業餘就是很頂尖選手、就是Super Star，當時大家就看好他未來可以有所成就；一路走來，他也有遇到很多考驗，有挫敗、還有遇到車禍傷勢等，但這些都是成長養分與經驗，讓他不斷磨練自己。

曾豪駒表示，林智勝遇到經歷的那些事情，很多人可能會消沉，或者無法再回到場上，但林智勝憑藉他的意志力、自律，重新回到場上，一直拚戰到現在，締造許多輝煌紀錄，很令人佩服。