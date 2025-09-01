中職／儲存比賽能量不只靠吃 曾豪駒代言鱸魚精親身感受體力變好

中華隊總教練曾豪駒接下全新代言，為安永鱸魚精拍攝廣告，今天在記者會上當起代言人超稱職，應攝影記者要求兩次現場重現跳躍動作，笑答：「還好我早上有喝」，得知棒球記者隊下午將和樂天行政人員打比賽，也當場推薦記者賽前喝一包、賽後再喝一包。

曾豪駒人生第一次接下商品代言，拍起廣告來超緊張，感謝有導演的專業引導，讓他可以很快進入狀況，其中廣告台詞「呼你活跳跳」時邊做出的跳躍動作，雖然數次NG，讓他跳了10幾、20次，但他說：「喝了鱸魚精體力有差，就可以多跳很多次。」

曾豪駒透露，可以接下這項代言，牽線人其實是過去La New熊隊領隊陳杰成，和他提到有這個機會，「畢竟是吃的、飲用的食品，我希望自己先親身體驗過，實際去感受，才能講出功效。」接觸鱸魚精到現在3個月，曾豪駒每天早上起床和賽前都會喝一包，「不管在體力提升、疲勞恢復上，幫助都非常大。」

曾豪駒表示，教練、選手為比賽的準備不只在技術上，還有體力上，有好的體力才能充足面對比賽，而教練每天在球場的時間大概12小時，有時比選手還長，「我們自己也要保持好的身體狀態，除了一些吃的外，也希望可以在營養上額外補充自己。」