中職／儲存比賽能量不只靠吃 曾豪駒代言鱸魚精親身感受體力變好
中華隊總教練曾豪駒接下全新代言，為安永鱸魚精拍攝廣告，今天在記者會上當起代言人超稱職，應攝影記者要求兩次現場重現跳躍動作，笑答：「還好我早上有喝」，得知棒球記者隊下午將和樂天行政人員打比賽，也當場推薦記者賽前喝一包、賽後再喝一包。
曾豪駒人生第一次接下商品代言，拍起廣告來超緊張，感謝有導演的專業引導，讓他可以很快進入狀況，其中廣告台詞「呼你活跳跳」時邊做出的跳躍動作，雖然數次NG，讓他跳了10幾、20次，但他說：「喝了鱸魚精體力有差，就可以多跳很多次。」
曾豪駒透露，可以接下這項代言，牽線人其實是過去La New熊隊領隊陳杰成，和他提到有這個機會，「畢竟是吃的、飲用的食品，我希望自己先親身體驗過，實際去感受，才能講出功效。」接觸鱸魚精到現在3個月，曾豪駒每天早上起床和賽前都會喝一包，「不管在體力提升、疲勞恢復上，幫助都非常大。」
曾豪駒表示，教練、選手為比賽的準備不只在技術上，還有體力上，有好的體力才能充足面對比賽，而教練每天在球場的時間大概12小時，有時比選手還長，「我們自己也要保持好的身體狀態，除了一些吃的外，也希望可以在營養上額外補充自己。」
曾豪駒指出，自己平常都是三餐均衡飲食，但外食居多，希望可以在這些飲食之外額外補充營養，認識安永後，每天補充鱸魚精，「它的分子小，身體很好吸收，而且衛福部認證，食用起來非常安心。」曾豪駒表示，不管是家人或球員，都想推薦這項商品給他們，「現在是先給家人使用，對長輩來說幫助很大。」
