經典賽／情蒐赴日看宋家豪無生疏感 曾豪駒持續追蹤古林睿煬進度

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，展開赴日拜訪選手行程，中華隊總教練曾豪駒看近期宋家豪復出後的表現，認為沒有什麼陌生感，也說他是「積極觀察的對象之一」；因傷缺賽中的古林睿煬，曾豪駒也表達期待，「知道他已經開始投球、實戰，希望他可以盡快回到一軍貢獻戰力。」

中職聯盟會長蔡其昌7月赴美拜訪選手後，接下來展開日本行程，已與情蒐小組出發，先到訪火腿隊「台灣日」，另一位情蒐小組成員林威助也會在近日前往會合。

曾豪駒表示，昨天是火腿台灣日，有去火腿主場，雖然古林睿煬和孫易磊都不在，但會長會與他們聯絡。昨天團隊現場看到宋家豪的出賽，曾豪駒收到回報，「因為家豪前陣子因為受傷，最近剛復出，前一場整體看起來不錯，沒有因為太久沒出賽有陌生感的。」他表示，宋家豪是積極觀察的對象之一，「有請會長表達我們的想法，詢問他的意願，我們會希望選手如果想打這個盃賽，有強烈的意願，不是只是想來參加。」

至於古林睿煬6月初傷到側腹肌後，至今尚未重返賽場，曾豪駒表示，聯盟有在持續追蹤古林睿煬的狀況，有進度都會回報，「現在已經開始在投球、實戰了，希望他可以儘早回到一軍貢獻戰力。」