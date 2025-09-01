中職／樂天韓籍三本柱大巨蛋合體 日本超人氣偶像中島健人也來了

樂天桃猿隊將於12到14日在台北大巨蛋擔任主隊，對下半季排名第1的中信兄弟隊進行3連戰，今天宣布推出「SINGDOME音樂電台」主題日，結合球賽與演唱會氛圍，帶給10號隊友們最震撼的感官體驗。

猿隊指出，本次卡司陣容堅強，風格橫跨嘻哈、搖滾、流行、抒情等多元曲風，讓10號隊友一次聽個夠；演出藝人包含金曲歌王李玖哲、全方位流量霸主Marz23、新生代創作歌手高爾宣OSN、復古與現代的融合椅子樂團。

日本超人氣偶像中島健人。圖／樂天桃猿隊提供

日本超人氣偶像中島健人將於13日賽後登台開唱，14日中場表演更讓韓籍啦啦隊成員廉世彬、禹洙漢、河智媛再度合體演出，帶來令人期待的精采演出。

新生代創作歌手高爾宣OSN。圖／樂天桃猿隊提供

猿隊表示，「SINGDOME音樂電台」希望讓棒球不只是競技運動，更成為一場屬於所有10號隊友的音樂嘉年華，近期將陸續公布中場表演陣容以及韓國重量級卡司，敬請球迷拭目以待。

復古與現代的融合椅子樂團。圖／樂天桃猿隊提供