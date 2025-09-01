豐原國民暨兒童運動中心開幕 張泰山體驗鈴木一朗秘密武器

崇越科技旗下XPORTS全越運動，受台中市政府委託營運的「台中市豐原國民暨兒童運動中心」今天正式開幕，市長盧秀燕、運動局長游志祥、中華職棒傳奇球星張泰山共同出席，為這座以兒童為核心設計的運動中心揭幕，象徵全民運動邁向新階段。

豐原國民暨兒童運動中心為台中山城地區規模最大、設施最完整的運動中心，興建金額高達6.2億元；其中為改善區域交通，爭取交通部計畫於運動中心興建地下三層停車場，補助經費達7千萬元，其餘5.5億元由市府自籌經費。

全越運動投資5千萬元升級運動中心各項設施，邀請盧市長、張泰山體驗來自日本的「B.M.L.T.®初動負荷訓練」（Beginning Movement Load Training, B.M.L.T.）。

此設備由營運團隊重金自日本鳥取引進，被譽為日本傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」，展現專業運動科學融入全民運動的嶄新突破；這套系統訓練能強化核心穩定、預防運動傷害，對專業運動選手，以及需保持柔軟度的銀髮族都有莫大助益。

全越運動邀請張泰山（左）體驗豐原國民暨兒童運動中心來自日本的「初動負荷訓練」。圖／崇越科技提供

崇越集團副董事長賴杉桂說：「這裡就像是一座兒童運動樂園，從親子探索基地、兒童專屬球場到專業排球場，結合籃球、羽球、匹克球與攀岩牆，讓大人、小孩都玩得開心。」豐原國民暨兒童運動中心在試營運期間推出超過20堂多元課程，包括幼兒律動、有氧、飛輪、兒童瑜伽、樂齡運動等，場場爆滿、好評不斷。

館內設施亮點十足，除親子探索基地、兒童多功能球場、兒童戲水池和SPA 池外，也搭配25公尺標準游泳池。賴杉桂表示，游泳池設置AI智慧防溺系統，以及恆溫水控與水質監測系統，全方位守護市民的安全；不僅如此，飛輪教室、韻律教室與成人體適能中心，也讓青少年到銀髮族都能找到專屬的運動場域，真正打造「全齡共享」的運動樂園。

全越運動透過運動科學、專業器材設備及體能肌力專項訓練，打造專業運動服務，目前已完成8座公營運動場館，以及2座自營運動健康管理中心的整建與經營。

賴杉桂指出，豐原國民暨兒童運動中心，不僅是台中的運動新地標，更是推動全民健康的重要里程碑，他說：「崇越集團將響應新任運動部李洋部長的政策，落實全民運動、促進運動產業成長並實踐永續多元價值，未來將持續與在地合作，導入創新課程，讓市民從小到大、從家庭到社區，都能享受運動的樂趣。」