棒球／韓職資歷劉祥斌入台壽霸龍 曾傳昇賴柏均重返業餘

中央社／ 台北1日電
具韓職資歷的野手劉祥斌申請加盟台中台壽霸龍隊。圖截自韓華鷹粉絲團
國內甲組成棒隊，重返業餘申請名單有亮點，具韓職資歷的野手劉祥斌申請加盟台中台壽霸龍隊；而中職退役球員曾傳昇加盟新北凱撒隊，賴柏均則將加盟全越運動棒球隊。

野手劉祥斌的父母是韓國的台灣華僑，他在韓國出生、讀書打球，高中時期移地訓練也曾來過台灣，原本為中華民國籍，高三轉韓國籍，之後以育成球員身分加入韓華鷹隊，2022年成為正式球員，2023年球季結束後被釋出。

曾效力味全龍隊的野手曾傳昇，先前因涉入德州撲克風波被開除離隊，申請重返業餘加入新北凱撒隊；野手賴柏均2022年選秀被中職富邦悍將選進，但沒有一軍出賽紀錄，去年季後被釋出，重返業餘將加入全越運動棒球隊。

職棒退役球員重返業餘規定多次修正，今年起修正為，重返業餘球員須在規定期限內提出申請，審核通過、完成賽事報名程序，即可在棒協主辦的比賽中出賽；此批球員申請經過審核通過後，可參加預計11月開打的爆米花棒球聯盟賽事。

