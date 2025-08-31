中職／林岳平讚有4局安定內容 張宥謙跳舞不緊張「怎樣都比安可好」

統一獅隊19歲新人張宥謙的生涯初登板，面對富邦悍將隊先發4局失1分，總教練林岳平賽後評價給予球隊安定的4局投球內容，下周預計還有1場先發交到他的手中。張宥謙賽後應單場MVP林安可之邀一起上台跳舞，小菜鳥直言不緊張，「有安可在就不緊張，怎樣都比他好。」

獅隊今天啟用去年第二指名選進的張宥謙先發，以68球投4局被敲6安打、失1分，有4次三振、沒有保送。

張宥謙開賽相當有膽識，首局三上三下，面對張洺瑀、張育成都飆三振，第2局在兩出局後被董子恩、蔡佳諺、陳愷佑連3棒安打串連丟掉1分。第3局被張育成敲一壘打，第4局被蔡佳諺敲二壘打，都很快靠三振申皓瑋、豊暐解危。

林岳平指出，張宥謙今天滿好的，一開賽面對張育成，勇敢和他對決，拿到三振是很好的開局，後續雖有遇到連續安打、危機出現，「但都可以拿到第3個出局數順利換局，在4局內給我們很安定的投球內容。」林岳平表示，由於獅蒂芬下周還是來不及，單周仍需要2個本土先發，會再給張宥謙一場先發。

張宥謙評價自己表現也認為很好，「沒有緊張的感覺，很享受在一軍出賽、享受這個氛圍。」他提到，自己對一軍打者相對陌生，今天就是相信捕手陳重羽的配球去發揮，首局三振張育成也讓他坦言：「對到這種強打，三振他，讓自己更有信心。」

雖在第二局後遇到危機，但張宥謙心態很成熟，「碰到危機，沒有特別調整什麼，因為本來就是會被打安打，安打完怎麼面對下一個打者比較重要。」對於下一戰課題，他表示希望變化球可以更犀利，「要有三振能力，不能那麼容易被打到。」