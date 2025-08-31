快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林岳平讚有4局安定內容 張宥謙跳舞不緊張「怎樣都比安可好」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
單場MVP林安可找張宥謙一起上頒獎台。記者侯永全／攝影
單場MVP林安可找張宥謙一起上頒獎台。記者侯永全／攝影

統一獅隊19歲新人張宥謙的生涯初登板，面對富邦悍將隊先發4局失1分，總教練林岳平賽後評價給予球隊安定的4局投球內容，下周預計還有1場先發交到他的手中。張宥謙賽後應單場MVP林安可之邀一起上台跳舞，小菜鳥直言不緊張，「有安可在就不緊張，怎樣都比他好。」

獅隊今天啟用去年第二指名選進的張宥謙先發，以68球投4局被敲6安打、失1分，有4次三振、沒有保送。

張宥謙開賽相當有膽識，首局三上三下，面對張洺瑀、張育成都飆三振，第2局在兩出局後被董子恩、蔡佳諺、陳愷佑連3棒安打串連丟掉1分。第3局被張育成敲一壘打，第4局被蔡佳諺敲二壘打，都很快靠三振申皓瑋、豊暐解危。

林岳平指出，張宥謙今天滿好的，一開賽面對張育成，勇敢和他對決，拿到三振是很好的開局，後續雖有遇到連續安打、危機出現，「但都可以拿到第3個出局數順利換局，在4局內給我們很安定的投球內容。」林岳平表示，由於獅蒂芬下周還是來不及，單周仍需要2個本土先發，會再給張宥謙一場先發。

張宥謙評價自己表現也認為很好，「沒有緊張的感覺，很享受在一軍出賽、享受這個氛圍。」他提到，自己對一軍打者相對陌生，今天就是相信捕手陳重羽的配球去發揮，首局三振張育成也讓他坦言：「對到這種強打，三振他，讓自己更有信心。」

雖在第二局後遇到危機，但張宥謙心態很成熟，「碰到危機，沒有特別調整什麼，因為本來就是會被打安打，安打完怎麼面對下一個打者比較重要。」對於下一戰課題，他表示希望變化球可以更犀利，「要有三振能力，不能那麼容易被打到。」

有趣的是，張宥謙被林安可一起叫上MVP頒獎台，無意外跳得比MVP本人還要投入、有熱情，生涯第一場一軍出賽就另類解鎖MVP舞蹈，張宥謙笑說不緊張，「怎樣都比他好啊！」

統一獅隊先發投手張宥謙。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手張宥謙。記者侯永全／攝影

張育成 林岳平

延伸閱讀

中職／悍將慘吞本季第3度7連敗 連兩年宿命8月狂輸17場

中職／張育成本季第10轟出爐 連兩年47場內搞定雙位數全壘打

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

相關新聞

中職／悍將慘吞本季第3度7連敗 連兩年宿命8月狂輸17場

富邦悍將隊的悲慘8月，今天在新莊棒球場再向下沉淪，儘管一度靠張育成追平兩分砲重燃希望，但獅隊7局下林安可敲超前二壘打，再...

日職／宋家豪11局登板幸運「拆彈」 相隔4年收救援成功

效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天面對火腿隊之戰在11局下一出局、三壘有人時登板把關1分領先，雖以保送開場，但...

中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以10：7擊敗味全龍隊，王威晨單場3安打貢獻4分打點之餘，還有龍隊4顆暴投，4度將兄弟三壘跑者...

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。