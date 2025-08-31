中職／悍將慘吞本季第3度7連敗 連兩年宿命8月狂輸17場

富邦悍將隊的悲慘8月，今天在新莊棒球場再向下沉淪，儘管一度靠張育成追平兩分砲重燃希望，但獅隊7局下林安可敲超前二壘打，再將悍將打回地獄，悍將終場以3：6輸球，吞下本季第3次7連敗。此外，悍將8月以5勝17敗作收，連續兩年都在8月吞下17敗，好消息是比去年多1勝，而且8月結束了。

悍將由洋投布坎南先發，投3.1局被敲5安打、失3分（責失1分），前3局各掉1分，接著在第4局陳重羽打向一壘方向的滾地球，他在補位一壘補救張育成的傳球時傷退，讓已經處於低迷的悍將戰情雪上加霜。球團隨後表示，布坎南因右腿不適，先退場觀察治療。

獅隊由去年第二指名選進的19歲新人張宥謙先發，以68球投4局被敲6安打、失1分，為第2局董子恩、蔡佳諺、陳愷佑連3棒安打串連失血。

獅隊第5局起啟動牛棚作戰，辛俊昇把關的第7局、3：1領先，林澤彬先靠內野安打上壘，張育成補上兩分砲追平戰局，本季第10轟出爐，卻只帶給悍將短暫的希望，獅隊7局下林佳緯安打、朱迦恩保送攻占得點圈，林安可二壘打、陳傑憲高飛犧牲打各帶有1分打點。