快訊

高溫上看36度！這日低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將慘吞本季第3度7連敗 連兩年宿命8月狂輸17場

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林安可第7局以二壘打超前戰局。記者侯永全／攝影
林安可第7局以二壘打超前戰局。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊的悲慘8月，今天在新莊棒球場再向下沉淪，儘管一度靠張育成追平兩分砲重燃希望，但獅隊7局下林安可敲超前二壘打，再將悍將打回地獄，悍將終場以3：6輸球，吞下本季第3次7連敗。此外，悍將8月以5勝17敗作收，連續兩年都在8月吞下17敗，好消息是比去年多1勝，而且8月結束了。

悍將由洋投布坎南先發，投3.1局被敲5安打、失3分（責失1分），前3局各掉1分，接著在第4局陳重羽打向一壘方向的滾地球，他在補位一壘補救張育成的傳球時傷退，讓已經處於低迷的悍將戰情雪上加霜。球團隨後表示，布坎南因右腿不適，先退場觀察治療。

獅隊由去年第二指名選進的19歲新人張宥謙先發，以68球投4局被敲6安打、失1分，為第2局董子恩、蔡佳諺、陳愷佑連3棒安打串連失血。

獅隊第5局起啟動牛棚作戰，辛俊昇把關的第7局、3：1領先，林澤彬先靠內野安打上壘，張育成補上兩分砲追平戰局，本季第10轟出爐，卻只帶給悍將短暫的希望，獅隊7局下林佳緯安打、朱迦恩保送攻占得點圈，林安可二壘打、陳傑憲高飛犧牲打各帶有1分打點。

悍將8局上滿壘的機會空手而歸，獅隊8局下再添1分入袋，將勝利鎖上更嚴實的保險，9局上推出陳韻文把關3分領先，一登板就保送張育成，但接下來連抓3個出局數守成。

富邦悍將隊布坎南投到第4局因右腿不適提前退場。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊布坎南投到第4局因右腿不適提前退場。記者侯永全／攝影
統一獅隊本周末前進新莊棒球場擔任主場球隊，大批「北喵」進場相挺，此戰票房10016人進場。記者侯永全／攝影
統一獅隊本周末前進新莊棒球場擔任主場球隊，大批「北喵」進場相挺，此戰票房10016人進場。記者侯永全／攝影
統一獅隊由新人張宥謙先發，投4局失1分。記者侯永全／攝影
統一獅隊由新人張宥謙先發，投4局失1分。記者侯永全／攝影

張育成 林安可

延伸閱讀

中職／張育成本季第10轟出爐 連兩年47場內搞定雙位數全壘打

中職／林安可3分砲、林佳緯再見安 獅隊賞悍將6連敗

中職／張家兄弟合力！張育成開轟、張進德首盜 拉抬悍將止跌回升

中職／趕在家人離台前奪首勝 布坎南最大動力：我兒子想跳舞

相關新聞

中職／悍將慘吞本季第3度7連敗 連兩年宿命8月狂輸17場

富邦悍將隊的悲慘8月，今天在新莊棒球場再向下沉淪，儘管一度靠張育成追平兩分砲重燃希望，但獅隊7局下林安可敲超前二壘打，再...

日職／宋家豪11局登板幸運「拆彈」 相隔4年收救援成功

效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天面對火腿隊之戰在11局下一出局、三壘有人時登板把關1分領先，雖以保送開場，但...

中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以10：7擊敗味全龍隊，王威晨單場3安打貢獻4分打點之餘，還有龍隊4顆暴投，4度將兄弟三壘跑者...

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。