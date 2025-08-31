中職／王柏融代跑卻石化跑壘 雄鷹打滿12局1分差輸桃猿

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天鏖戰到天荒地老，打出本季首場12局賽事，雄鷹在突破僵局10局、11局都追平讓戰線繼續延長，第12局卻出現王柏融的「石化跑壘」，讓雄鷹犧牲1個出局數未達到進壘效果，終場以6：7不敵猿隊。

兩隊目前在全年戰績居第三、第四，在這波系列賽前兩場各取1勝，今天在第3戰互有往來，打完9局以4：4進入延長賽。

猿隊10局上前兩個出局數都無功而返、跑者停留在二壘，但幸有林智平適時安打攻下1分，10局下王博玄內野安打形成一、三壘有人，吳念庭以高飛犧牲打追平；11局上猿隊短打成功推進三壘，兩出局後靠林子偉安打建功，雄鷹下半局以郭阜林追平安打還以顏色，戰線繼續延長。

12局上首位打者林立就敲安幫助猿隊取得7：6領先，但接下來未能再添分數，給了雄鷹反擊的大好機會，只是雄鷹12局下換上王柏融代跑，紀慶然執行短打，點到投手方向，王柏融看了一下卻退回壘包，總教練洪一中當場臉色鐵青、一臉難以理解。

雄鷹錯失這次進壘機會，結果論來看，下一棒王博玄擊出的左外野飛球從本可形成高飛犧牲打變成毫無用處，曾子祐敲出二壘方向滾地球出局，雄鷹打滿12局以1分差吞敗。