快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

中職／王柏融代跑卻石化跑壘 雄鷹打滿12局1分差輸桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中看到子弟兵12局下的play臉色鐵青。圖／截圖自轉播畫面
台鋼雄鷹隊總教練洪一中看到子弟兵12局下的play臉色鐵青。圖／截圖自轉播畫面

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天鏖戰到天荒地老，打出本季首場12局賽事，雄鷹在突破僵局10局、11局都追平讓戰線繼續延長，第12局卻出現王柏融的「石化跑壘」，讓雄鷹犧牲1個出局數未達到進壘效果，終場以6：7不敵猿隊。

兩隊目前在全年戰績居第三、第四，在這波系列賽前兩場各取1勝，今天在第3戰互有往來，打完9局以4：4進入延長賽。

猿隊10局上前兩個出局數都無功而返、跑者停留在二壘，但幸有林智平適時安打攻下1分，10局下王博玄內野安打形成一、三壘有人，吳念庭以高飛犧牲打追平；11局上猿隊短打成功推進三壘，兩出局後靠林子偉安打建功，雄鷹下半局以郭阜林追平安打還以顏色，戰線繼續延長。

12局上首位打者林立就敲安幫助猿隊取得7：6領先，但接下來未能再添分數，給了雄鷹反擊的大好機會，只是雄鷹12局下換上王柏融代跑，紀慶然執行短打，點到投手方向，王柏融看了一下卻退回壘包，總教練洪一中當場臉色鐵青、一臉難以理解。

雄鷹錯失這次進壘機會，結果論來看，下一棒王博玄擊出的左外野飛球從本可形成高飛犧牲打變成毫無用處，曾子祐敲出二壘方向滾地球出局，雄鷹打滿12局以1分差吞敗。

王柏融 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／王博玄感冒、魔鷹腹部不適退場 洪總對教練團未知會有微詞

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

中職／吳念庭領雄鷹旅日3英傑衝鋒 得點圈之鬼將空降打擊王

中職／謝謝曾經不看好我的人！天道酬勤台鋼3雄鷹

相關新聞

日職／宋家豪11局登板幸運「拆彈」 相隔4年收救援成功

效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天面對火腿隊之戰在11局下一出局、三壘有人時登板把關1分領先，雖以保送開場，但...

中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以10：7擊敗味全龍隊，王威晨單場3安打貢獻4分打點之餘，還有龍隊4顆暴投，4度將兄弟三壘跑者...

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

中職／王柏融代跑卻石化跑壘 雄鷹打滿12局1分差輸桃猿

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天鏖戰到天荒地老，打出本季首場12局賽事，雄鷹在突破僵局10局、11局都追平讓戰線繼續延長，第12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。