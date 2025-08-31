中職／向林智勝致意 王威晨：學長是重要、不一樣的存在

快訊

中央社／ 台北31日電
中華職棒31日下午在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍交手中信兄弟，4局上，兄弟隊王威晨（圖）敲出一壘安打，帶有2分打點。中央社
中華職棒31日下午在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍交手中信兄弟，4局上，兄弟隊王威晨（圖）敲出一壘安打，帶有2分打點。中央社

中職中信兄弟今天以10比7擊敗味全龍隊，為龍隊老將林智勝引退賽前，兩隊最後一次交手，賽後兄弟野手王威晨特別向林智勝致意，「學長對我是很重要、不一樣的存在。」

龍隊老將林智勝將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行引退儀式，今天龍隊在台北大巨蛋與兄弟交手，是引退賽前兩隊最後一次對戰。

兄弟野手王威晨單場3安4打點好表現，助隊以10比7搶勝，王威晨獲選單場最有價值球員（MVP）。

王威晨賽後特別走向林智勝致意，王威晨接受媒體訪問時提到，因為在引退賽前不會再遇到，本來昨天就要去向林智勝打招呼，「智勝學長對我來說是很重要、很不一樣的存在。」

王威晨回憶，他和林智勝在同一年加入中信兄弟，一開始自己雖然沒有在一軍，但也共事一段時間，林智勝是很努力認真的選手，經歷這麼多的事情，留下很多好的成績和表現，對學弟們也很照顧，「他是我很敬愛的學長，所以特別向他致意」。

