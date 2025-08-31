快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

中職／張育成本季第10轟出爐 連兩年47場內搞定雙位數全壘打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成敲出兩分砲、本季第10轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出兩分砲、本季第10轟。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊主砲張育成今天在第7局敲出兩分砲，本季第10轟出爐，返台以來，連續兩年都達陣雙位數全壘打，而且都僅用47場以內完成。

悍將賽前處於6連敗，今天在新莊棒球場面對統一獅隊，前6局打完，悍將處於1：3落後，獅隊由辛俊昇把關的7局上，林澤彬先靠內野安打上壘，張育成補上兩分砲追平戰局。

張育成去年以狀元之姿在下半季加入中職戰場，出賽47場繳出10轟賽季，在第44場出賽達陣10轟；本季受到傷勢影響，出賽數也相當有限，仍在本季第47場比賽敲出第10轟。

張育成敲出兩分砲、本季第10轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出兩分砲、本季第10轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出兩分砲、本季第10轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出兩分砲、本季第10轟。記者侯永全／攝影

張育成 統一獅

延伸閱讀

中職／林安可3分砲、林佳緯再見安 獅隊賞悍將6連敗

中職／張進德開轟留紀念 期待與張育成同場轟畫面會很美

中職／張洺瑀神代打 悍將8月首度連勝、5勝已超越去年

中職／張家兄弟合力！張育成開轟、張進德首盜 拉抬悍將止跌回升

相關新聞

日職／宋家豪11局登板幸運「拆彈」 相隔4年收救援成功

效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天面對火腿隊之戰在11局下一出局、三壘有人時登板把關1分領先，雖以保送開場，但...

中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以10：7擊敗味全龍隊，王威晨單場3安打貢獻4分打點之餘，還有龍隊4顆暴投，4度將兄弟三壘跑者...

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

中職／王柏融代跑卻石化跑壘 雄鷹打滿12局1分差輸桃猿

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊今天鏖戰到天荒地老，打出本季首場12局賽事，雄鷹在突破僵局10局、11局都追平讓戰線繼續延長，第12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。