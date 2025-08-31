中職／張育成本季第10轟出爐 連兩年47場內搞定雙位數全壘打
富邦悍將隊主砲張育成今天在第7局敲出兩分砲，本季第10轟出爐，返台以來，連續兩年都達陣雙位數全壘打，而且都僅用47場以內完成。
悍將賽前處於6連敗，今天在新莊棒球場面對統一獅隊，前6局打完，悍將處於1：3落後，獅隊由辛俊昇把關的7局上，林澤彬先靠內野安打上壘，張育成補上兩分砲追平戰局。
張育成去年以狀元之姿在下半季加入中職戰場，出賽47場繳出10轟賽季，在第44場出賽達陣10轟；本季受到傷勢影響，出賽數也相當有限，仍在本季第47場比賽敲出第10轟。
