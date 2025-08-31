中職／王威晨病癒歸隊表現超乎期待 3安4打點獲MVP

快訊

中央社／ 台北31日電
中華職棒例行賽31日在台北大巨蛋由味全龍交手中信兄弟，兄弟隊王威晨（圖）1局上擊出二壘安打，帶有1分打點，助隊率先攻下1分。中央社
中職中信兄弟王威晨感冒病癒後歸隊，近4場比賽都有安打、打點；今天3安4打點，率隊以10比7擊敗味全龍隊，獲單場MVP，發揮「期待之上」表現。他透露，有特別注重身體機能調整。

兄弟野手王威晨先前因為感冒高燒脫離戰線，病癒歸隊後，從27日起近4場出賽都有敲安、貢獻打點、維持手感；兄弟總教練平野惠一表示，王威晨歸隊這幾場表現，「完成期待以上的工作」。

王威晨表示，在生病時候，就有先預想歸隊後會面對什麼狀況，也特別注重身體機能恢復，沒有刻意追求打、跑、守馬上要回到生病前狀態，持續努力調整，目前看起來沒有什麼問題，也得到不錯結果。

王威晨今天單場3安4打點，還有1次盜壘成功，獲選單場MVP，他表示沒有特別追求盜壘，主要是配合戰術下達及臨場狀況，有合適時機就會跑。

兄弟今天7分領先，9局下單局失掉4分，最後以3分差贏球，王威晨表示，比賽就是這樣，有時野手不順、有時投手不順，今天就是投手群比較不順，但彼此不會怪罪，「我是隊長，會努力把關這部分」。

明天適逢兄弟隊慶，王威晨表示，自己也已陪了兄弟10年，今天贏球可以當作明天隊慶禮物，賽後總教練平野惠一也有提醒大家，近期感冒球員多，希望大家注意身體狀況，氣勢不要掉下來。

