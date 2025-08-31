中職／兄弟7分領先被追至3分差勝 黃博多仍有很多課題

中職中信兄弟今天帶著7分領先，9局下被味全龍追4分，單局用4任投手才守住，以10比7拿勝；兄弟總教練平野惠一表示，這是要避免的狀況，也點出先發投手黃博多仍有很多課題。

兄弟今天1局上先馳得點，3局上攻下2分、4局上拿下3分，5局上再添2分，7、9局各拿1分，9局上打完10比3領先，但9局下狀況多，單局失掉4分，動用陳柏均、謝榮豪、蔡齊哲、吳俊偉4任投手才沒讓危機擴大，順利拿勝。

兄弟總教練平野惠一賽後受訪表示，9局下有7分差，所以選擇先換上陳柏均登板，希望可以有表現，如果面對分差更小的狀況，壓力會更大，希望陳柏均下次可以成功扳回一城，至於謝榮豪登板，只投1人次就退場，一切考量都是為了要贏球。

平野惠一表示，有一直灌輸打線觀念，比賽過程中，儘管領先，但還是要不斷追加分數，遇到像9局下這樣的狀況，想要贏球調度的空間才會比較大；平野惠一也提到，大比分差領先被追分到逼出勝利組牛棚投手，這樣的狀況需要避免。

兄弟今天先發投手黃博多（Humberto Castellanos）總計用95球投6.1局，被敲出12支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，優質先發拿下個人本季第10勝。

平野惠一認為，「黃博多還有堆積如山的課題要解決」，最低限度要投到7局，希望黃博多不要因此滿足，9月還要更重要的比賽要面對，要大家不要忘記兄弟上半季就是差幾場比賽就錯失了上半季冠軍。