中職／味全龍大巨蛋主場4萬人滿場 寫隊史紀錄

中職味全龍再改寫隊史主場觀眾紀錄，今天台北大巨蛋4萬人滿場，但沒能止敗；中信兄弟洋投黃博多優質先發，王威晨3安4打點，助隊以10比7奪下近期2連勝。

龍隊29日起以台北大巨蛋為主場安排與中信兄弟3連戰、票房亮眼，29日首戰吸引2萬1089名觀眾入場，改寫大巨蛋週五最多觀眾紀錄，昨天吸引3萬4142人入場，改寫隊史主場觀眾人數新高紀錄，今天吸引滿場4萬人入場、再改寫紀錄。

兄弟今天1局上1人出局後，許庭綸、王威晨接連二壘打先馳得點，龍隊2局下反攻，劉基鴻、張政禹接連敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，曾聖安敲安、一棒送回2分，幫助球隊超前比數。

兄弟3局上再起攻勢，岳政華敲出二壘安打，靠著失誤站上三壘，1人出局後王威晨安打送回追平分，王威晨盜上二壘，靠著許基宏二壘打，跑回超前分。

兄弟4局上滿壘時先靠著暴投跑回分數，王威晨補上安打，一棒再添2分保險分；兄弟5局上攻勢從黃韋盛的內野安打開始，江坤宇敲安延續攻勢，1人出局後再靠著接連兩次暴投跑回2分，7局上靠暴投多添1分，9局上高宇杰安打送回團隊第10分。

龍隊3到6局沒有拿下分數，7局下曾聖安跑出內野安打，靠暴投上到二壘，郭天信安打送回1分；林智勝9局下代打敲安，龍隊靠接連失誤、滿壘接連四壞保送先擠回2分，陳子豪安打、滾地球再追2分，但攻勢沒有延續吞敗。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）總計用95球投6.1局，被敲出12支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，優質先發拿下個人本季第10勝。

兄弟野手王威晨單場5打數敲出3支安打，貢獻4分打點、打擊表現最亮眼，獲選單場最有價值球員（MVP）。