快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

中職／味全龍大巨蛋主場4萬人滿場 寫隊史紀錄

中央社／ 台北31日電
中華職棒味全龍31日在台北大巨蛋擔任主場，票房滿場4萬人。中央社
中華職棒味全龍31日在台北大巨蛋擔任主場，票房滿場4萬人。中央社

中職味全龍再改寫隊史主場觀眾紀錄，今天台北大巨蛋4萬人滿場，但沒能止敗；中信兄弟洋投黃博多優質先發，王威晨3安4打點，助隊以10比7奪下近期2連勝。

龍隊29日起以台北大巨蛋為主場安排與中信兄弟3連戰、票房亮眼，29日首戰吸引2萬1089名觀眾入場，改寫大巨蛋週五最多觀眾紀錄，昨天吸引3萬4142人入場，改寫隊史主場觀眾人數新高紀錄，今天吸引滿場4萬人入場、再改寫紀錄。

兄弟今天1局上1人出局後，許庭綸、王威晨接連二壘打先馳得點，龍隊2局下反攻，劉基鴻、張政禹接連敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，曾聖安敲安、一棒送回2分，幫助球隊超前比數。

兄弟3局上再起攻勢，岳政華敲出二壘安打，靠著失誤站上三壘，1人出局後王威晨安打送回追平分，王威晨盜上二壘，靠著許基宏二壘打，跑回超前分。

兄弟4局上滿壘時先靠著暴投跑回分數，王威晨補上安打，一棒再添2分保險分；兄弟5局上攻勢從黃韋盛的內野安打開始，江坤宇敲安延續攻勢，1人出局後再靠著接連兩次暴投跑回2分，7局上靠暴投多添1分，9局上高宇杰安打送回團隊第10分。

龍隊3到6局沒有拿下分數，7局下曾聖安跑出內野安打，靠暴投上到二壘，郭天信安打送回1分；林智勝9局下代打敲安，龍隊靠接連失誤、滿壘接連四壞保送先擠回2分，陳子豪安打、滾地球再追2分，但攻勢沒有延續吞敗。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）總計用95球投6.1局，被敲出12支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，優質先發拿下個人本季第10勝。

兄弟野手王威晨單場5打數敲出3支安打，貢獻4分打點、打擊表現最亮眼，獲選單場最有價值球員（MVP）。

王威晨 曾聖安

延伸閱讀

中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝

中職／王威晨第6度單局雙安寫隊史 叩關中職紀錄

中職／曾聖安敲第500支再見安打 談心態更成長

中職／陳九登初登場實現與陳統恩之約 王威晨相挺學弟

相關新聞

日職／宋家豪11局登板幸運「拆彈」 相隔4年收救援成功

效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天面對火腿隊之戰在11局下一出局、三壘有人時登板把關1分領先，雖以保送開場，但...

中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以10：7擊敗味全龍隊，王威晨單場3安打貢獻4分打點之餘，還有龍隊4顆暴投，4度將兄弟三壘跑者...

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

中職／味全龍大巨蛋主場4萬人滿場 寫隊史紀錄

中職味全龍再改寫隊史主場觀眾紀錄，今天台北大巨蛋4萬人滿場，但沒能止敗；中信兄弟洋投黃博多優質先發，王威晨3安4打點，助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。