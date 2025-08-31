聽新聞
中職／龍隊4暴投把跑者外送到家 兄弟海灌10分還是搞到險勝
中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以10：7擊敗味全龍隊，王威晨單場3安打貢獻4分打點之餘，還有龍隊4顆暴投，4度將兄弟三壘跑者送回本壘，龍隊首度在大巨蛋被「開魯閣」，9局下雖灌進4分追趕，還是無力扭轉局面。
兄弟首局的攻勢靠許庭綸、王威晨兩支二壘打串連先馳得點，龍隊雖一度取得2：1領先，但3局上岳東華二壘打加失誤站上三壘後，王威晨、許基宏的安打各帶1分打點，第4局兄弟攻下3分擴大為6：2領先，再度有王威晨的戲，他的安打一棒掃回2分打點。
龍隊此戰在大巨蛋作東，湧入4萬人滿場球迷捧場，龍隊的暴投也熱情大放送，第4局曹祐齊就在滿壘時暴投掉分，接著李超在5局上先被黃韋盛、江坤宇相繼敲安，推進二、三壘有人後，面對宋晟睿的打席連兩顆暴投，再送給兄弟2分，第7局換陳禹勳的暴投讓三壘跑者溜回分數。
這是龍隊2021年重返中職一軍後，首度團隊單場出現4顆暴投，若加上「前世」，龍隊前一次單場4暴投要追溯到1997年6月8日。
此外，去年大巨蛋開始安排賽程以來，此役為龍隊在大巨蛋打的第35場比賽，過去單場最多失分為2024年6月1日的7分，今天為龍隊首度在大巨蛋被對手攻下雙位數得分。
兄弟9局下推出陳柏均把關7分領先上演「劇場」，面對5人次都沒解決，先被林智勝敲安，接下來2次失誤搞成滿壘，相繼保送李凱威、吉力吉撈．鞏冠送分，謝榮豪接手也被陳子豪敲安掉分，兄弟陸續換上蔡齊哲、吳俊偉才驚險守成。
兄弟由洋投黃博多先發6.1局，被敲出12支安打，力壓在只失3分，兄弟驚險守勝，黃博多拿下本季第10勝，也是兄弟本季首位達陣雙位數勝投。
