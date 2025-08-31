聽新聞
日職／宋家豪11局登板幸運「拆彈」 相隔4年收救援成功
效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天面對火腿隊之戰在11局下一出局、三壘有人時登板把關1分領先，雖以保送開場，但五十幡亮汰打得強勁的二壘方向平飛球，卻成為一棒兩個出局數的打席，讓比賽在緊張之際斷然畫下句點，樂天以1：0贏球，宋家豪入帳本季首次救援成功。
這波系列賽在火腿艾斯康球場進行，兩隊在前兩戰各取1勝，第3場過招以0：0進入延長賽，直到11局上才由中島大輔陽春砲打破僵持局面。
則本昂大11局下登板，面對首位打者石井一成被敲二壘打，犧牲觸擊成功推進三壘後，換上宋家豪接手危機場面，面對水谷瞬投出保送，水野達稀代跑盜壘成功，形成二、三壘有人，五十幡亮汰面對第1球出棒，打向右邊方向的強勁平飛球，被二壘手小深田大翔直接攔截接進手套，而壘上跑者都已起跑，樂天傳三壘抓下最後一個出局數。
宋家豪救援成功，也是繼2021年單季7次救援成功後，再度入手救援成功，巧合的是，此戰主場球隊火腿舉辦台灣日活動，身在敵營的台灣投手宋家豪正好有關鍵演出。
