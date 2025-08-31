中職／葉君璋讚林暉盛有球威 初先發好投把缺點隱藏起來

中職中信兄弟投手林暉盛昨天一軍初先發奪首勝，對手味全龍隊總教練葉君璋表示，林暉盛本來就是有球威的投手，過往是有控球問題，「但他昨天有把缺點隱藏起來、做得不錯」。

兄弟投手林暉盛昨天中職一軍首場先發出賽對味全龍隊，投5局失掉1分責失分、奪下中職生涯首勝，也獲選單場MVP。

葉君璋今天賽前接受媒體聯訪表示，林暉盛本來就是有球威的投手，之前效力美國洛杉磯道奇隊期間，他赴美也曾在秋訓時遇過林暉盛。

葉君璋說，知道林暉盛之前比較大問題是控球，但昨天先發觀察，控球問題沒有影響到比賽，可以讓林暉盛照著想要的方向投，也有投出大家的期待。

葉君璋表示，林暉盛無論變速球、滑球都算有水準，昨天比賽有把缺點隱藏起來，算是做得不錯的地方。

林暉盛昨天前3局都讓龍隊首名打者靠著保送上壘，但僅在3局失掉1分，葉君璋表示，如果龍隊打者再冷靜一點，結果可能會不一樣，笑說：「我們幫他解決了問題」。