中職／申皓瑋扛首棒開轟不沿用棒次 陳金鋒：他的腳還是要顧

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊昨天啟用申皓瑋扛第一棒有原因，總教練陳金鋒透露，因為林岳谷感冒，加上考量球隊近期得分確實比較少，所以才安排申皓瑋代班開路先鋒，但無法固定做此安排，「他的腳還是要顧。」

申皓瑋昨天罕見扛第一棒，首局首打席就敲全壘打，今天被問到這項調度，陳金鋒表示，因為林岳谷感冒、林澤彬近況也不穩定，「得分確實沒那麼多，就把上壘率比較高的申皓瑋擺第一棒。」

悍將今天首棒換上林澤彬，陳金鋒表示，「他（申皓瑋）的腳還是要顧，上壘跑多了，狀況比較複雜一點，棒次會往後，不然一直跑，防護員覺得量多了對腳的狀況比較不好，這個還是要考量。」申皓瑋近期受到阿基里斯鍵傷勢之苦，腳跟不適，一度因此先降下二軍休息。

此外，悍將昨天在大限前註銷的選手，包括主力外野手王正棠，陳金鋒表示，他的髖關節附近的傷勢，雖不是說很嚴重，但賽季剩下一個多月，評估來不及歸隊，因此註銷註冊。王正棠本季開季已因傷先躺傷兵名單，如今確定一軍賽季也提前畫下句點，今年僅在一軍出賽19場。

申皓瑋 陳金鋒 林澤彬

