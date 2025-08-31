快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／100場投捕良緣 林岱安隨布雷克走過高低鋒「他會再起來！」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
布雷克、林岱安從2020年一路固定搭檔至今，默契不言而喻，圖為2021年統一獅隊下半季封王時，林岱安作勢獻吻布雷克。本報資料照
布雷克、林岱安從2020年一路固定搭檔至今，默契不言而喻，圖為2021年統一獅隊下半季封王時，林岱安作勢獻吻布雷克。本報資料照

統一獅隊今年在831大限前割捨洋投布雷克，與他合作百場的捕手林岱安，不諱言自己心情上會覺得比較可惜，但他對布雷克有信心，「我相信他是會再起來的！」

布雷克效力獅隊6年，例行賽出賽119場，林岱安正好為他蹲捕100場。此外，布雷克總冠軍賽4場、季後挑戰賽1場出賽，也都是與林岱安搭配，長期合作下來的默契不言而喻。

今天得知球隊的最後決定，林岱安坦言：「以個人來講，當然會覺得比較可惜；以團隊來講，教練團一定都是到最後一刻、很艱難才做出最後決定、對球隊最好的決定，」

布雷克的好與壞、高潮與低潮，林岱安透過手套是最直接感受的人，也更清楚今年布雷克有多辛苦，「畢竟搭配滿久，又是最熟悉，還是希望他可以把前幾年的身手再找回來，他今年確實滿辛苦、滿掙扎的，也都想要盡力幫助球隊，他也知道自己問題在哪，也希望他趁這個時候，不管身體上、投球機制上可以重新做一些改變，找回前幾年的身手，我也相信這個選手是會再起來。」

林岱安眼中的布雷克，融入團體生活，也不會因野手沒幫到忙而有負面情緒，「他只會因為自己沒幫到球隊而不開心。」前場布雷克的一舉一動、每個表情，看在球迷眼中，總覺得別有情緒，似乎知道可能是最後一場，林岱安也說：「其實，他自己也知道，就是當作最後一場在丟，看得出來還是很賣力在幫助球隊拿下勝利。」

布雷克 統一獅 挑戰賽

延伸閱讀

中職／布雷克遭註銷坦言處在「低點」 9年年資很遠但會以此為目標

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

中職／布雷克從迷失到找回最好自己 完成50勝里程碑

中職／布雷克6.2局優質先發助獅2連勝 洋將取捨「再商討」

相關新聞

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

中職／葉君璋讚林暉盛有球威 初先發好投把缺點隱藏起來

中職中信兄弟投手林暉盛昨天一軍初先發奪首勝，對手味全龍隊總教練葉君璋表示，林暉盛本來就是有球威的投手，過往是有控球問題，...

中職／申皓瑋扛首棒開轟不沿用棒次 陳金鋒：他的腳還是要顧

富邦悍將隊昨天啟用申皓瑋扛第一棒有原因，總教練陳金鋒透露，因為林岳谷感冒，加上考量球隊近期得分確實比較少，所以才安排申皓...

中職／100場投捕良緣 林岱安隨布雷克走過高低鋒「他會再起來！」

統一獅隊今年在831大限前割捨洋投布雷克，與他合作百場的捕手林岱安，不諱言自己心情上會覺得比較可惜，但他對布雷克有信心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。