中職／100場投捕良緣 林岱安隨布雷克走過高低鋒「他會再起來！」

統一獅隊今年在831大限前割捨洋投布雷克，與他合作百場的捕手林岱安，不諱言自己心情上會覺得比較可惜，但他對布雷克有信心，「我相信他是會再起來的！」

布雷克效力獅隊6年，例行賽出賽119場，林岱安正好為他蹲捕100場。此外，布雷克總冠軍賽4場、季後挑戰賽1場出賽，也都是與林岱安搭配，長期合作下來的默契不言而喻。

今天得知球隊的最後決定，林岱安坦言：「以個人來講，當然會覺得比較可惜；以團隊來講，教練團一定都是到最後一刻、很艱難才做出最後決定、對球隊最好的決定，」

布雷克的好與壞、高潮與低潮，林岱安透過手套是最直接感受的人，也更清楚今年布雷克有多辛苦，「畢竟搭配滿久，又是最熟悉，還是希望他可以把前幾年的身手再找回來，他今年確實滿辛苦、滿掙扎的，也都想要盡力幫助球隊，他也知道自己問題在哪，也希望他趁這個時候，不管身體上、投球機制上可以重新做一些改變，找回前幾年的身手，我也相信這個選手是會再起來。」

林岱安眼中的布雷克，融入團體生活，也不會因野手沒幫到忙而有負面情緒，「他只會因為自己沒幫到球隊而不開心。」前場布雷克的一舉一動、每個表情，看在球迷眼中，總覺得別有情緒，似乎知道可能是最後一場，林岱安也說：「其實，他自己也知道，就是當作最後一場在丟，看得出來還是很賣力在幫助球隊拿下勝利。」