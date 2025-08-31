中職／鄭浩均幫取「中信薛則」等綽號 替林暉盛首勝開心

中職中信兄弟投手林暉盛昨天生涯初登板奪首勝，從大學開始當隊友的鄭浩均替林暉盛開心，兩人好交情，鄭浩均幫林暉盛取了包括「中信薛則」在內超過10個綽號。

林暉盛和鄭浩均從國立體大時期、旅美道奇隊時期，到返台又在中信兄弟當隊友，在小聯盟時期、國家隊時期都是室友，兩人有多年好交情。

林暉盛是兄弟2023年選秀首輪指名好手，表現也備受期待，前兩個球季一軍都是後援登板，昨天中職生涯首場先發登板，投5局失1分、奪下首勝泛淚，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

林暉盛昨天賽後提到，知道很多人不看好他，很欣慰自己有做到，沒有輕言放棄，機會來了有把握住。

鄭浩均今天賽前受訪表示，林暉盛前兩年機會沒有這麼多，後援登板的幾場比賽，給大家的印象，或許會覺得還不到位，當然有感受到林暉盛的壓力，但昨天那場比賽，才是真正林暉盛該有的樣子，很替他開心。

林暉盛昨天賽後受訪時就表示，鄭浩均幫他取了約10個綽號，從他上場到走到投手丘應該可以念完。但只透露了「CTBC（中信）薛哲」， 其他的綽號要大家問鄭浩均。

鄭浩均笑著細數：「Dr. Lin、100 mile、直球對決、5號位王者、神鬼滑球、變速球比別人伸卡球快、CTBC薛則、破蘇、LA地頭蛇、道奇學長」，笑說自己唸完也覺得有點不好意思。兩人好交情，昨天賽後兩人一起吃飯慶祝。