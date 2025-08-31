中職／鄭浩均幫取「中信薛則」等綽號 替林暉盛首勝開心

快訊

中央社／ 台北31日電
中華職棒中信兄弟隊林暉盛（圖）30日生涯一軍初先發就拿勝，賽後林暉盛開心拿著生涯首勝紀念球合影留念。中央社
中華職棒中信兄弟隊林暉盛（圖）30日生涯一軍初先發就拿勝，賽後林暉盛開心拿著生涯首勝紀念球合影留念。中央社

中職中信兄弟投手林暉盛昨天生涯初登板奪首勝，從大學開始當隊友的鄭浩均替林暉盛開心，兩人好交情，鄭浩均幫林暉盛取了包括「中信薛則」在內超過10個綽號。

林暉盛和鄭浩均從國立體大時期、旅美道奇隊時期，到返台又在中信兄弟當隊友，在小聯盟時期、國家隊時期都是室友，兩人有多年好交情。

林暉盛是兄弟2023年選秀首輪指名好手，表現也備受期待，前兩個球季一軍都是後援登板，昨天中職生涯首場先發登板，投5局失1分、奪下首勝泛淚，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

林暉盛昨天賽後提到，知道很多人不看好他，很欣慰自己有做到，沒有輕言放棄，機會來了有把握住。

鄭浩均今天賽前受訪表示，林暉盛前兩年機會沒有這麼多，後援登板的幾場比賽，給大家的印象，或許會覺得還不到位，當然有感受到林暉盛的壓力，但昨天那場比賽，才是真正林暉盛該有的樣子，很替他開心。

林暉盛昨天賽後受訪時就表示，鄭浩均幫他取了約10個綽號，從他上場到走到投手丘應該可以念完。但只透露了「CTBC（中信）薛哲」， 其他的綽號要大家問鄭浩均。

鄭浩均笑著細數：「Dr. Lin、100 mile、直球對決、5號位王者、神鬼滑球、變速球比別人伸卡球快、CTBC薛則、破蘇、LA地頭蛇、道奇學長」，笑說自己唸完也覺得有點不好意思。兩人好交情，昨天賽後兩人一起吃飯慶祝。

道奇 林暉盛 鄭浩均

相關新聞

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

中職／葉君璋讚林暉盛有球威 初先發好投把缺點隱藏起來

中職中信兄弟投手林暉盛昨天一軍初先發奪首勝，對手味全龍隊總教練葉君璋表示，林暉盛本來就是有球威的投手，過往是有控球問題，...

中職／申皓瑋扛首棒開轟不沿用棒次 陳金鋒：他的腳還是要顧

富邦悍將隊昨天啟用申皓瑋扛第一棒有原因，總教練陳金鋒透露，因為林岳谷感冒，加上考量球隊近期得分確實比較少，所以才安排申皓...

中職／100場投捕良緣 林岱安隨布雷克走過高低鋒「他會再起來！」

統一獅隊今年在831大限前割捨洋投布雷克，與他合作百場的捕手林岱安，不諱言自己心情上會覺得比較可惜，但他對布雷克有信心，...

