中職／布雷克遭註銷坦言處在「低點」 9年年資很遠但會以此為目標

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒統一獅隊投手布雷克。中央社
中華職棒統一獅隊投手布雷克。中央社

統一獅隊在831大限前確定註銷布雷克，在中華職棒的第6季提前畫下句點，布雷克接受媒體聯訪時情緒還在低點，坦言：「不知道該怎麼說」，他說球迷給予他的支持，讓他的心情好受一些，「我會努力調整好再回來，讓球迷繼續以我為榮。」

布雷克從2020年季中抵台，成為獅隊該年封王的最大功臣，在獅隊一待就是6季，長期貢獻穩定的成績，但今年表現相對不穩、對手對他掌握度提高，最終獅隊在考量他來年表現情況下，決定今年先與他分手。

布雷克坦言，現在對自己來說是處於低點，心情相當難過。得知總教練林岳平說，希望他來年能在獅隊繼續貢獻戰力、最終成為「本土洋將」，布雷克心懷感激，「我也希望自己的未來是在統一，總教練的話對我來說是鼓勵，雖然（9年年資）還有很長一段路要走，但我會以此為目標繼續努力。」

至於今年接下來的計劃，布雷克表示，目前會先留在隊上、繼續調整，後續是否會到二軍比賽還要再討論，「也可能留在休息室繼續幫大家加油。」

布雷克 統一獅 中華職棒

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，...

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出...

中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成...

中職／葉君璋讚林暉盛有球威 初先發好投把缺點隱藏起來

中職中信兄弟投手林暉盛昨天一軍初先發奪首勝，對手味全龍隊總教練葉君璋表示，林暉盛本來就是有球威的投手，過往是有控球問題，...

中職／申皓瑋扛首棒開轟不沿用棒次 陳金鋒：他的腳還是要顧

富邦悍將隊昨天啟用申皓瑋扛第一棒有原因，總教練陳金鋒透露，因為林岳谷感冒，加上考量球隊近期得分確實比較少，所以才安排申皓...

中職／100場投捕良緣 林岱安隨布雷克走過高低鋒「他會再起來！」

統一獅隊今年在831大限前割捨洋投布雷克，與他合作百場的捕手林岱安，不諱言自己心情上會覺得比較可惜，但他對布雷克有信心，...

