中職／布雷克遭註銷坦言處在「低點」 9年年資很遠但會以此為目標

統一獅隊在831大限前確定註銷布雷克，在中華職棒的第6季提前畫下句點，布雷克接受媒體聯訪時情緒還在低點，坦言：「不知道該怎麼說」，他說球迷給予他的支持，讓他的心情好受一些，「我會努力調整好再回來，讓球迷繼續以我為榮。」

布雷克從2020年季中抵台，成為獅隊該年封王的最大功臣，在獅隊一待就是6季，長期貢獻穩定的成績，但今年表現相對不穩、對手對他掌握度提高，最終獅隊在考量他來年表現情況下，決定今年先與他分手。

布雷克坦言，現在對自己來說是處於低點，心情相當難過。得知總教練林岳平說，希望他來年能在獅隊繼續貢獻戰力、最終成為「本土洋將」，布雷克心懷感激，「我也希望自己的未來是在統一，總教練的話對我來說是鼓勵，雖然（9年年資）還有很長一段路要走，但我會以此為目標繼續努力。」

至於今年接下來的計劃，布雷克表示，目前會先留在隊上、繼續調整，後續是否會到二軍比賽還要再討論，「也可能留在休息室繼續幫大家加油。」