中職／兄弟8位選秀新人全簽下 徐磊、王興楷體檢發現舊傷
中信兄弟隊今年選秀挑選8人，共計5名投手及3名野手，今天確定全數完成簽約且完成體檢，接下來投入兄弟二軍及農場的訓練，兄弟領隊劉志威表示，「期待新秀們不論是技術層面或是心理成熟度，都能夠持續精進為職棒舞台努力，發揮最好的表現，成為球隊未來指日可待的後起之秀。」
兄弟在本屆選秀會上首輪指名來自榖保家商的蔡琞傑，在今天確定以簽約金490萬，月薪6萬元簽下這名潛力新秀。蔡琞傑不僅是內外野兼修的中線野手，在攻守兩端也皆具實力，是球團有所期待的未來之星。目前蔡琞傑也正隨U18中華隊集訓，預計在9月下旬入隊報到，兄弟球團期待他在不久的將來，有機會看到蔡琞傑在一軍戰場上一展長才，為球隊拚出好成績。
今年第二輪指名的徐磊，是來自雲林縣麥寮高中的主力強投，在高中三年期間，徐磊也憑藉著教練的指導與自身努力，拿下多項投手大獎。不過徐磊與中信兄弟第五輪選進的野手王興楷，皆是在體檢過程中，有發現舊傷的狀況，在經過與球團協商後，以二軍月薪6萬元及5萬元，且有條件的簽約加入中信兄弟的訓練體系。
中信兄弟第三輪指名的捕手焦子杰，以簽約金290萬，月薪6萬元正式披上黃衫。第四輪指名的投手呂昱廷，則是以簽約金240萬，月薪6萬元正式加入猛象軍團。第六輪指名選進的投手錢可倫，以簽約金110萬，月薪6萬元加入。第七輪與第八輪指名選進的投手陳英睿及高秉洋，以二軍月薪7.5萬及7萬元加入中信兄弟。
兄弟今年選進的8名新秀已全數完成簽約，球團也在日前向聯盟註冊3位自培選手，共有11位未來之星加入團隊。
