中職／兄弟註銷柯威士 蔡琞傑入60人名單有望一軍亮相

中職831註冊大限，中信兄弟今天確定註銷洋投柯威士，總教練平野惠一表示，今年選秀首輪指名野手蔡琞傑將註冊入60人名單，比照去年許庭綸模式，季末有機會上一軍累積經驗。

兄弟隊洋將抉擇，最後決定註銷洋投柯威士（William Cuevas），總教練平野惠一賽前受訪表示，這是教練團討論後的決定。柯威士在中職一軍3場出賽，總計投7.2局失掉16分（13分責失分），戰績1敗、防禦率15.26。

兄弟隊將以現有3名洋投羅戈（NivaldoRodríguez）、李博登（Brandon Charles Leibrandt）、黃博多（Humberto Castellanos）為主，平野惠一說，二軍洋投韋禮加（Jesus Vargas）會繼續在二軍準備，如果一軍洋投有需要輪替休息，就會有機會上一軍。

平野惠一也表示，兄弟今年選秀選進新人中，首輪指名穀保家商畢業野手蔡琞傑將放入60人名單，去年首輪指名野手許庭綸也是如此，放入60人名單中，季末如果有機會，會讓蔡琞傑上一軍累積一下經驗，也可以讓兄弟和中職的球迷們看一下。