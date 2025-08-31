中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

統一獅隊39歲老將林益全確定進入831大限前的最終註冊名單，總教練林岳平直言，他就是「第60人」，是因尹柏淮受傷報銷多出的名額，才獲得的機會。

8月31日為每年球員註冊最終日，若未獲註冊，就確定本季不可能於一軍出賽，林益全從2009年起至去年都在一軍留下出賽紀錄，今年遲遲未獲晉升，能否在大限前獲得註冊備受關注。

獅隊在60人名單的最後3個空間，由林益全與陳維祥、全紹凱、李嘉祥、楊強森、鄭澔、阮裕智競爭，林岳平今天宣布這3人為鄭澔、陳維祥、林益全。

林岳平表示，多一個投手受傷，以二軍剩下的投手能力，還不是可以完全100%提供一軍即時戰力，「才把空間留給益全，看到了後段是不是真的還有一稀稀戰力。」被問到林益全是否為這3人中的第3順位，林岳平坦言就是「第60人」。