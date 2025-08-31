中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

統一獅隊在831大限前的洋將選擇題，今天勾選出最後答案，確定淘汰2020年封王功臣、效力6季的布雷克。總教練林岳平表示，直到今天下午1點才做出最後決定，考量布雷克狀態已有下滑，今年若繼續球季，對明年賽季將有影響，希望讓他重新調整，「球團有跟他表明，他明年還是我們成員之一。」也表達，期望他能在獅隊達到取得「本土洋將」年資。球團隨後也證實，布雷克為複數年合約，明年確定仍在獅隊。

獅隊本季最穩、暫居防禦率王的飛力獅，以及免試過關的新洋投獅帝芬，都先確定續留，蒙德茲也在最近一場出賽後過關，獅隊要在布雷克、奧德銳中淘汰1人，最終確定淘汰布雷克

林岳平表示，考量布雷克今年已經投了122局，如果繼續9月、10月的比賽，局數會達到140、150局，他的狀態已有下滑，對他明年賽事會有疑慮，「選手自己不會考慮到這個，但球團一直把他視為我們重要戰力，希望他可以每年都在我們球隊提供戰力、穩定先發輪值。」

是否意味已與布雷克洽談明年仍在獅隊？林岳平表示，有沒有談好目前不便多說，但球團有跟他表明，「他明年還是我們成員之一。」他表示，布雷克需要重新調整，希望這段時間能讓他為明年球季準備。

至於今年是否會續留獅隊？林岳平說：「相信選手得到這樣的訊息，還需要時間消化，等他消化完，看怎樣的方式，雙方決定後會再說明。」

布雷克在2020年季中以26歲之齡來台，與泰迪、猛威爾共組輪值，幫助獅隊下半季一舉登頂為季冠軍，進而在總冠軍賽面對中信兄弟隊從1勝3敗上演史詩逆轉，布雷克先在第5戰的背水一戰演出9局完封勝，再於第7戰後援2局守成，是獅隊該年封王的最大功臣。

布雷克在獅隊效力6季，出賽119場，取得50勝30敗、防禦率3.05，隨著年紀增長，加上對手對他越加熟悉的情況下，面臨極大挑戰，本季防禦率是偏高的4.13。

蒙德茲本季出賽18場，取得9勝6敗、防禦率3.79，他既是「保送製造機」，也是「天生贏家」，本季46次四壞球居第一、13次觸身球居第二，合計59次四死球在聯盟遙遙領先排名第二的味全龍隊鋼龍（44次），但神奇的是不管怎麼BB連發，最終出賽內容不至於太差，還握有5.33的幸福援護率，布雷克的援護率則是低於自身防禦率（4.13）的3.91。