中職／上午就宣告滿場！味全龍大巨蛋單場4萬人跟進兄弟行列

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊本週末在台北大巨蛋擔任主場球隊。本報資料照片
中華職棒今年持續靠台北大巨蛋吸金，今天擔任主場球隊的味全龍隊，上午即宣告今天賽事完售，球團提前宣布此戰票房就是4萬人，成為大巨蛋本季第3場4萬人的比賽，也跟進中信兄弟隊的行列，成為僅有兩隊在大巨蛋單場4萬人進場的球隊。

至今天賽前，中職本季在台北大巨蛋共有3場滿場賽事，分別是中信兄弟隊主場3月29日、8月2日的4萬人，以及6月15日富邦悍將隊主場，也宣告可售座位全部完售，但數字為3萬4800人。

龍隊今天為面對中信兄弟隊3連戰最終戰，前兩戰21089、34142人都開出亮眼成績，今天更進一步宣告滿場。

加上此戰，龍隊本季在龍隊本季在大巨蛋作東15場，包括9場周末、6場平日（周二到周四），合計28萬5757人，場均為1萬9050人。

中職 中信兄弟 中華職棒

