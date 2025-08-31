樂天女孩登陸華府國民球場「台灣日」：用笑容征服美國球迷

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國職棒大聯盟華盛頓國民隊30日於主場國民球場（Nationals Park）舉辦「台灣日」活動，特別邀請到樂天女孩到場表演，示範台灣棒球應援文化。記者陳熙文／攝影
美國職棒大聯盟華盛頓國民隊30日於主場國民球場（Nationals Park）舉辦「台灣日」活動，特別邀請到樂天女孩到場表演，示範台灣棒球應援文化；樂天女孩在受訪時表示，她們要用燦爛的笑容來征服美國的球迷。

華盛頓國民隊與30日與臺頑千禧青少年基金會（Millennial Global Youth）舉辦「台灣日」活動，獲得廣大台灣僑胞響應，現場吸引逾2萬人入場觀賽；活動為了展現台灣文化，不但邀請在地僑青組成的7年級樂團演唱多首台灣流行曲，也由青年志工擺設毛筆書寫與筊杯抽籤文化攤位。

台灣日也特別邀請到副總統蕭美琴跨海拍攝影片，一起慶祝，台灣總統府的標誌亦登上國民球場大螢幕。

另外，30日的台灣日活動還邀請到8名從台灣飛抵華府的樂天女孩曲曲，筠熹，琳妲、穎樂、岱縈、小紫、嘎琳與若潼，用熱歌勁舞方式帶來3首台式應援，炒熱現場氣氛。

樂天女孩30日受訪時表示，她們為球迷帶來有「台灣味」的應援組曲，主打簡單好玩，期待現場球迷能夠在過程中和她們一起動起來；樂天女孩表示，僑胞的球迷朋友很熱情，看到她們都非常興奮，為她們帶來表演的力量。

樂天女孩也表示，她們要用燦爛的笑容作為她們的必殺技來征服美國的球迷。

主辦單位MGY指出，他們這次花費心思巧妙將「台味」注入球場每個角落，安排福沙阿熊及電音三太子擔任另類文化大使，參與經典活動「總統賽跑」（Racing Presidents）與球迷作趣味交流，吸引民眾爭相拍照。

MGY表示，他們今年與國民隊共發行1000張台灣紀念夾克套票，套票發售一個月後即搶購一空，國民隊官方表示於比賽前仍持續收到套票加購需求，盛況超乎預期，明年有機會提高套票數量。

MGY也說，本次活動因台北市東園國小棒球隊甫奪得威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍，讓華府地區僑胞振奮歡喜，今年的台灣日更像是一場大型慶功宴，為台灣用力歡呼與慶賀。

MGY創辦人之一的唐伯禹也預告說，2026年NBA「台灣之夜」的活動目前正在規劃中，旨在將台灣精神融入美國主流社會，並擴展至全球舞台，促進更廣泛的文化交流。

