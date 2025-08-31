快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

蕭美琴大螢幕現身啦啦隊助陣 華府棒球場秒變台灣味

中央社／ 30日專電
華府國民球場30日舉行台灣日，前駐美代表、現任副總統蕭美琴透過預錄影片邀觀眾為台美友誼喝采。圖中央社提供
華府國民球場30日舉行台灣日，前駐美代表、現任副總統蕭美琴透過預錄影片邀觀眾為台美友誼喝采。圖中央社提供

台灣日今天重返華府國民球場，熱狗攤前可見電音三太子巡場，蕭美琴也在大螢幕現身，以共同運動語言邀觀眾為台美友誼喝采。主辦人透露，最大的挑戰是說服國民隊為何讓啦啦隊登場才是台灣味，「國民隊根本一頭霧水」。

「台灣日」下午挾多樣台灣元素強勢回歸美國職棒大聯盟華盛頓國民隊主場國民球場（Nationals Park），不但由去年的試辦升級為正式活動，千張套票更在一個月內售罄。主辦單位指出，活動吸引逾2萬人入場。

副總統蕭美琴特別披上國民隊球衣預錄致詞，表示一如美國，棒球在台灣廣受喜愛、讓人們凝聚。棒球不只是運動，更是共享的熱情，也是台美人民深厚交流的體現。

「我們向台美之間的友誼，以及兩國人民共同珍視的價值致敬」。

華府國民球場台灣日正值台灣再掀一波棒球熱。約4小時車程外的賓州威廉波特（Williamsport）日前舉行世界少棒賽，最後由東園國小少棒隊贏得睽違29年的總冠軍。

駐美代表俞大㵢今天接受聯訪時表示，僑胞今天踴躍到場，即是慶祝台灣自1996年後再度登上國際少棒殿堂、奪回總冠軍的最佳方式。

台灣日不免俗地邀請啦啦隊熱舞，展現台式應援風格。觀眾席上一批馬里蘭男大生目不轉睛。其中伊森（Ethan）表示，美國啦啦隊通常只在籃球或橄欖球賽前登場，表演追求「肌力與美感」。樂天女孩動作幅度不大，相對更顯優雅（graceful）。

「台灣的啦啦隊有趣多了」，台美人南西（Nancy）說。台灣啦啦隊會和觀眾互動，大家都熟悉同樣的動作；小朋友甚至能上台與她們共舞，超級可愛。美國啦啦隊則多半保持距離，跳一小段舞，「然後你就只是看她們表演」。

主辦單位台頑千禧青少年基金會（MGY）共同創辦人唐伯禹接受中央社採訪時表示，台灣日對他最大的意義在於，台美人能藉此向美國主流社會分享台灣特有文化，例如台灣人習以為常的筊杯，對美國人來說就是新奇。

唐伯禹回憶，最大挑戰在於說服國民隊理解啦啦隊的重要性。「他們一開始不懂，為什麼棒球需要啦啦隊？」甚至質疑「在場上跳一跳就好，為什麼還要大螢幕直播？」

他花了許多時間解釋，才讓國民隊明白這是台灣棒球文化不可或缺的一環。當樂天女孩離開球場時，美國球迷與啦啦隊員沿途擊掌，對他而言，正是「台灣文化被看見」的回饋；2026年NBA「台灣之夜」已在醞釀中。

台灣姐妹市協會副會長黃凱峰則用另一種方式延續台灣能見度。他今天也到場共襄盛舉，並預告年度台灣珍奶節將於9月20日在馬里蘭州洛克維爾市（Rockville）舉行。

奶茶節已成為大華府地區最受矚目的台灣文化活動之一，但黃凱峰認為，不熟悉台灣的美國人仍不在少數，宣傳不能中斷。

國民 棒球 啦啦隊

延伸閱讀

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣在國際動盪局勢中凝聚力量

蕭美琴「反射照」露餡？總統官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

國家防災日成果展高雄駁二登場 蕭美琴出席玩翻天

相關新聞

中職／狂！75場還沒打 中職場均人數已確定史上新高

中華職棒今天三地比賽進場人數都突破萬人，在台北大巨蛋的味全龍與中信兄弟隊之戰更突破3萬人，本季總進場人數來到285萬14...

中職／跟王建民說「我還有油」 林暉盛投滿5局奪勝眼眶泛淚

前兩年在一軍出賽都是後援，中信兄弟林暉盛今年第一次升上一軍就扛起生涯第一次的先發，對味全龍隊5局失1分的好投拿下首勝，他...

中職／林暉盛生涯初先發5局奪首勝 宋晟睿登巨蛋王

中信兄弟林暉盛今年在二軍最多僅投4.2局，在一軍出現傷兵的時刻獲得機會，今天本季初登板就繳出5局、失1分的好投，一軍生涯...

棒球／東園冠軍少棒返台 賴總統將接見

台北市東園國小少棒隊今年在ＬＬＢ威廉波特世界少棒錦標賽，以七比○完封美國隊奪冠，小將們前往美國職棒大聯盟球場巡禮後，昨日...

蕭美琴大螢幕現身啦啦隊助陣 華府棒球場秒變台灣味

台灣日今天重返華府國民球場，熱狗攤前可見電音三太子巡場，蕭美琴也在大螢幕現身，以共同運動語言邀觀眾為台美友誼喝采。主辦人...

樂天女孩登陸華府國民球場「台灣日」：用笑容征服美國球迷

美國職棒大聯盟華盛頓國民隊30日於主場國民球場（Nationals Park）舉辦「台灣日」活動，特別邀請到樂天女孩到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。