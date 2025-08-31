棒球／東園冠軍少棒返台 賴總統將接見

台北市東園國小少棒隊今年在ＬＬＢ威廉波特世界少棒錦標賽，以七比○完封美國隊奪冠，小將們前往美國職棒大聯盟球場巡禮後，昨日帶著冠軍錦旗返抵國門，總教練賴敏男想感謝兩位貴人，其中謝南強廿二年前一句「再接再厲」，讓自己堅持拚到這一冠。前校長陳毓卿透露，九月四日賴清德總統將接見少棒隊。

中華隊在此賽事前一冠已經是一九九六年，東園少棒拿下台灣暌違廿九年的第十八座威廉波特冠軍，無論是熱血球迷，感到驕傲的親友，都在桃園棒球場興奮接機，高舉布條歡迎他們的歸來。

賴敏男接受媒體聯訪時，一向快人快語的他突然緊張到卡詞，「帥教練」駱政宇上來解圍，說出招牌金句「賴教練你帥了卅二年，讓我帥一下。」心情回穩後，賴道出深藏心中的兩個奪冠小故事。

第一是台灣上次拿下冠軍後，中間一度退出賽事，直到二○○三年因為謝國城文教基金會董事長謝南強的堅持再度加入，那年剛好就是東園國小取得參賽資格，雖然挫敗，但謝南強鼓勵他。賴說「這句『再接再厲』讓我努力到現在」。

另一個是賴敏男的啟蒙教練、他的父親，他說自己就是從小半夜被挖起來看威廉波特，才踏上棒球之路，父親的口頭禪就是「丟好球」。因這兩人的不斷鼓勵，賴敏男堅持帶隊至今，他想將這個冠軍獻給兩人，還有東園國小校長、家長、球迷，以及最辛苦的小球員們。

隊長陳世鴻看到這麼多人接機，心存感謝，「很開心看到大家，我們比賽很努力拿到冠軍，能夠為國爭光。」冠軍戰投手林晉擇也說，謝謝大家的支持，才能夠拿到冠軍。

投手劉韋亨的母親曾問他面對阿魯巴隊那場國際組冠軍戰，是不是很緊張？他直呼「超緊張，被打出去就被逆轉了。」劉母說，兒子投五局下來，身體會有一定的疲乏，換救援投手陳啟盛上場是好事，因為棒球是團隊合作，環環相扣，才有完美結局。

陳毓卿說，不要小看每個孩子的無限可能、否定他們的小小夢想，「任何他們有興趣、願意努力去實現，我們都要支持、鼓勵。」