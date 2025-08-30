中職／狂！75場還沒打 中職場均人數已確定史上新高

中華職棒今天三地比賽進場人數都突破萬人，在台北大巨蛋的味全龍與中信兄弟隊之戰更突破3萬人，本季總進場人數來到285萬1420人，還剩下75場比賽就算進場人數都歸零計算，場均人數也已經來到7921人，確定寫下史上新高。

今天在新莊的富邦悍將與統一獅隊之戰10189人進場，澄清湖的樂天桃猿與台鋼雄鷹交手則是10172人，龍隊在大巨蛋的34142人寫下隊史主場票房新紀錄。

加上今天票房，中職本季已打完285場、進場人數超過285萬，場均來到10004人，這是曾經歷場均不到2000人的中職球迷難以想像數字。

中職賽程還剩下75場，比照打擊王「不足打席以無安打補滿」的模式，這75場票房就算是0，中職場均也確定突破去年寫下的7684人紀錄。

去年中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍、今年3月取得經典賽資格，種種效應下，中華職棒會長蔡其昌在開季記者會目標設在場均9000人，代表接下來75場再進場38萬8580人次就可達成，以今年來說是場均5181人的超簡單任務，9月還有林智勝、胡金龍引退兩大賽事還沒進行。