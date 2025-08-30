棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

台北市東園國小少棒隊在LLB威廉波特少棒錦標賽7：0完封美國隊奪冠，小將們今天返抵國門，被熱情球迷陣仗嚇一跳，總教練賴敏男則想將榮耀與兩人分享，22年前謝南強一句「再接再厲」，讓他拚到這座世界冠軍。

中華隊在此前一冠已經是1996年，東園少棒拿下台灣暌違29年的威廉波特冠軍，無論是熱血球迷、驕傲親友，今天都興奮前往桃園棒球場接機，高舉布條歡迎他們的歸國。

賴敏男接受大批媒體聯訪時突然緊張到卡詞，直呼「比在場上指揮還緊張」，「帥教練」駱政宇適時上來解圍，說出招牌金句「賴教練你帥了32年，讓我帥一下。」心情回穩後，賴敏男道出深藏心中的兩個奪冠小故事。

第一個是台灣上次拿下冠軍後，中間一度退出賽事，直到2003年因為謝國城文教基金會董事長謝南強的堅持再度加入，那一年剛好就是東園國小取得資格，雖然遭遇挫敗，但謝南強鼓勵他「賴教練沒關係，再接再厲」。

「這句再接再厲讓我努力到現在。」賴敏男說：「我終於如願以償，所以這個冠軍我想獻給謝董事長，當他9月生日的禮物。」

另一個是賴敏男的啟蒙教練、他的父親，小時候半夜被挖起來看威廉波特，賴敏男才踏上棒球之路，而父親的口頭禪就是「丟好球」。

就連現在賴敏男的父親還是在當總教練的教練，他回憶：「那時候亞太區比賽，老爸又叫我丟好球，我想說，球又不是我在丟。」但這次東園少棒能夠4度完封對手，賴敏男認為也就是爸爸不斷鼓勵才能達成。